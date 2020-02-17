Средства на основе азелаиновой кислоты: чем полезны и как пользоваться

В составе некоторых косметических средств содержится азелаиновая кислота. Ингредиент весьма эффективен при решении некоторых проблем с кожей. По-другому её называют нонандиновой. Подробнее о том, что это вообще такое, чем полезно и как используется, рассказывает MedikForum.ru в данном материале.





Что такое азелаиновая кислота





Азелаиновая, или нонандиновая, кислота представляет собой двухосновную предельную карбоновую кислоту. Компонент, добавляющийся сейчас в косметику, появился на рынке и в медицине относительно недавно. В крем её впервые добавили в 1995 году, это сделала компания Allergan.





С тех пор в косметологические средства азелаиновую кислоту добавляют очень часто. Она обладает противомикробной и антигрибковой активностью, стимулируя синтез коллагена, уменьшая воспаление. Благодаря ей приводится в норму работа сальных желез, уменьшается толщину эпидермиса, если кожа является грубой и плотной.





Чем полезна азелаиновая кислота





Средства на основе азелаиновой кислоты обладают бактериостатической активностью в отношении таких бактерий, как Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis. Благодаря им снижается выработка жирных кислот, способствующих возникновению акне, уменьшают образование комедонов.





Кислота подавляет рост и активность аномальных меланоцитов, которые вызывают гиперпигментацию типа мелазмы. Кислота влияет на процесс ороговения клеток эпидермиса.





Азелаиновая кислота оказывает кератолитическое, противовоспалительное, антибактериальное и депигментирующее эффекты. Поэтому она активно применяется при лечении акне и розацеа.





Средства на основе азелаиновой кислоты прописаны для пациентов с разными формами акне и розацеа. Кроме того, её можно использовать для коррекции гиперпигментации разной этиологии, включая посттравматический пигмент.





Но помните о противопоказаниях. К ним относят гиперчувствительность, беременность, лактация. Но косметика с азелаиновой кислотой отлично сочетаются с увлажняющими препаратами, альфа- и бета-кислотами. Если же намерены комбинировать подобные препараты с ретинолом, то лучше предварительно проконсультироваться на эту тему с дерматологом.