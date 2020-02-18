Названы 3 суперсредства с антивозрастным эффектом для омоложения кожи
Суперсредствами, омолаживающими кожу, являются определенные питательные вещества. Хотите добиться антивозрастного эффекта, защищайте кожу от воспаления, питайте ее изнутри, - сообщает the Health Site.
«Помимо регулярных физических упражнений и косметического ухода, омолаживать кожу помогают правильные продукты. Убедитесь, что на вашем столе присутствуют эти 3 антивозрастных суперсредства», - поделились советом эксперты.
Антиоксидантный сок. Приготовьте состав из шпината, капусты, винограда, яблока и апельсина. Такой коктейль обладает достаточным количеством антиоксидантов, чтобы помочь уменьшить повреждение клеток свободными радикалами, вызываемое загрязнением воздуха, стрессом, солнцем, плохой пищей.
«Смешайте все ингредиенты вместе, а затем выпейте. Регулярно употребляя напиток, можно заполучить более упругую, чистую и молодую кожу», - считают специалисты.
Очищающий сок. Готовится из моркови, яблока и имбиря. Морковь, богатая витамином А, - это суперсредство для защиты кожи от солнечных лучей. Яблоки помогают печени выводить токсины из организма, что также благоприятно сказывается на состоянии кожи. Имбирь содержит хром, магний и цинк, улучшающие кровоток.
«Данный состав дает антивозрастной эффект, обеспечивая детоксикацию, очищение и питание внутренних органов. Вы можете пить его в любое время дня, но особенно полезно – вечером», - информирует портал о здоровье.
Белковый смузи. Рецепт: миндальное и рисовое молоко, натуральный йогурт, черника, малина, банан и немного протеинового порошка смешиваются в миксере. Прием белкового смузи помогает восстанавливаться мышцам, коже и другим тканям, улучшая перенос кислорода.
«Это помогает коже лица выглядеть упругой, чистой, делает морщины менее глубокими и заметными», - заявили медики.
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