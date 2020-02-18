Названы 3 суперсредства с антивозрастным эффектом для омоложения кожи

«Помимо регулярных физических упражнений и косметического ухода, омолаживать кожу помогают правильные продукты. Убедитесь, что на вашем столе присутствуют эти 3 антивозрастных суперсредства», - поделились советом эксперты.

«Смешайте все ингредиенты вместе, а затем выпейте. Регулярно употребляя напиток, можно заполучить более упругую, чистую и молодую кожу», - считают специалисты.

«Данный состав дает антивозрастной эффект, обеспечивая детоксикацию, очищение и питание внутренних органов. Вы можете пить его в любое время дня, но особенно полезно – вечером», - информирует портал о здоровье.

«Это помогает коже лица выглядеть упругой, чистой, делает морщины менее глубокими и заметными», - заявили медики.