Врач перечислил особенности внешности, которые указывают на болезни или травмы
Состояние здоровья отражается на внешности, некоторые ее особенности могут указывать на скрытые болезни. Об этом журналу Marie Claire рассказал врач-остеопат Владимир Животов.
Кожа. Врач констатирует: кожа лица отражает состояние головного мозга. Если она приобретает сероватый оттенок, становится неровной, отечной, это может указывать на болезни нервной системы, вызывающие переутомление повышенные когнитивные нагрузки.
Брови. Когда лицо расслабленно, но одна бровь все равно выше другой, это указывает на сколиоз, искривление позвоночника. Также подобная особенность бровей может быть связана с перенесенной травмой черепа. Зачастую такие травмы получают при рождении, среди их последствий - головные боли, косоглазие, неврологические болезни.
Глаза. Их расположение на разном уровне, неодинаковый размер – еще один симптом сколиоза. Выраженные темные круги, отеки под глазами могут быть знаком повышенного внутричерепного давления, провоцирующего головные боли, усталость, перепады настроения.
Многим известно: отеки портят внешность из-за почечных нарушений. Врач уточнил: если данная особенность внешности связанна с почками, область нижних век обычно не имеет заметного темного окрашивания, к тому же от отека страдает все лицо.
«Если со временем глаза поменяли форму, немного «выкатились» вперед, обрели странный блеск, необходимо проверить состояние щитовидной железы», - добавил эксперт.
Уши. Чрезмерная оттопыренность, разная форма, отличающиеся уровни расположения ушей - явный признак перенесенной родовой травмы и наличия сколиоза, подсказывает врач.
«Мы изначально задуманы природой как симметричные существа. Чем больше выражены отклонения, тем сильнее была сила воздействий на тело. Давние боли в спине и суставах чаще всего связаны с перенесенными травмами головы, возможно случившимися еще младенчестве», - утверждает Животов.
Нос. Припухшая переносица может указывать на полипы, воспаление в носовой полости.
Губы. Трещинки -«заеды» в уголках указывают на сильный авитаминоз, пониженный уровень гемоглобина (анемию). Синюшный оттенок губ и области вокруг говорит о болезнях сердечно-сосудистой сферы.
Зубы. По словам врача, здоровый цвет эмали не бывает белоснежным. Такая особенность внешности свидетельствует о болезнях эндокринной системы организма. Но если зубы заметно потемнели, причина может скрываться в нарушениях печени.
«Скученность зубов, неровные зубные ряды, неправильный прикус всегда говорят о перенесенной родовой травме», - добавил врач.
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