Врач перечислил особенности внешности, которые указывают на болезни или травмы

«Если со временем глаза поменяли форму, немного «выкатились» вперед, обрели странный блеск, необходимо проверить состояние щитовидной железы», - добавил эксперт.

«Мы изначально задуманы природой как симметричные существа. Чем больше выражены отклонения, тем сильнее была сила воздействий на тело. Давние боли в спине и суставах чаще всего связаны с перенесенными травмами головы, возможно случившимися еще младенчестве», - утверждает Животов.

«Скученность зубов, неровные зубные ряды, неправильный прикус всегда говорят о перенесенной родовой травме», - добавил врач.