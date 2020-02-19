5 домашних средств от потрескавшейся кожи на пятках
Все эти средства основаны на ингредиентах, которые легко найти почти в любом домашнем хозяйстве. Они не потребуют серьезных расходов.
Гель из Алоэ Вера. Наносите этот гель на чистые ступни и пятки перед отходом в постель. Для достижения наилучших результатов рекомендуется промакивать ступни в теплой воде и высушивать перед нанесением геля.
Пищевая сода. Наполните таз теплой водой до половины, добавьте две-три столовых ложки пищевой соды, дайте ей раствориться. Промокайте ноги в течение 10-15 минут. После этого используйте пемзу в качестве скраба, но движения должны быть мягкими и нежными. Это поможет удалить мертвые клетки кожи.
Бананы. Банановое пюре наносите на потрескавшиеся пятки, держите минут 20, а затем смывайте теплой водой.
Кокосовое масло. Просто наносите кокосовое масло на кожу ступней и пяток перед отходом ко сну. Это не только увлажняет сухую кожу, но и помогает очищать ее от мертвых клеток кожи.
Мед. Чашку меда растворите в тазике, наполовину заполненном теплой водой. Промачивайте ступни в течение 15-20 минут, а после аккуратно очистите их и высушите, как советует The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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