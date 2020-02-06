Как избавиться от прыщей без выдавливания
Дерматологи не раз предупреждали, что выдавливать прыщи не только бесполезно, но и опасно для здоровья. Существуют натуральные способы избавления от них.
Кукурузный крахмал и уксус. Сочетание этих двух компонентов должно привести к созданию плотной пасты. Наносите ее строго на прыщи или черные точки на коже и оставляйте на 15-20 минут. Вначале смывайте теплой, потом холодной водой, можно приложить к коже кубики льда.
Пищевая сода. Добавьте в соду несколько капель воды, нежно втирайте в проблемные зоны кожи. Смывайте теплой водой. Пищевая сода помогает высушивать прыщи, она делает кожу светлее.
Маска из желтков и меда. Наносите эту комбинацию на лицо. Дайте подсохнуть, чтобы кожа как бы натянулась. Затем смывайте теплой водой.
Мед. Наносите мед на чистую кожу лица и оставляйте минут на 20. Смывайте теплой водой. Мед не только удаляет прыщи, но увлажняет кожу, делая ее более гладкой.
Лимонный сок. Натуральное вяжущее средство, удаляющее мертвую кожу и прыщи. Наносите свежий лимонный сок ватными тампонами на чистую кожу, уделяя больше внимания прыщам. Через несколько минут смывайте теплой водой. Можно промывать лицо перед сном, как пишет The Helath Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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