Некрасивые руки: почему ухудшается состояние ногтей?





Руки являются отражением ухода за собой. Маникюр, уходовые процедуры важны. Впрочем, иногда ногти портятся при должном уходе. Желтеют, ломаются, слоятся. В материале MedikForum.ru разберёт, по каким причинам случается подобная беда.





Сильное влияние ацетона





Ногти женщин подвергаются воздействию ацетона, красящих веществ, типа лаков. Некачественные средства для снятия лаков и большое количество химии способно ухудшить состояние ногтей. Химические вещества проникают в структуру ногтевой пластины, меняет её свойства.





Травмы





Травмирующие воздействия — ушибы, термические, химические ожоги — способны ухудшить состояние ногтей. В результате образуются неровности на поверхности ногтей, изменения цвета. Состояние сильно портится.





Перепады температуры





При резком изменении температуры изменяется состояние ногтевых пластин. Выходя на улицу в холодное время года возможно ухудшение внешнего вида ногтей. Холодовое воздействие вызывает сухость, провоцирует ломкость, растрескивание. Чтобы избежать подобных результатов, стоит пользоваться перчатками, рукавицами.





Сухость в помещении





Важно следить за уровнем влажности в помещении. Совет актуален особенно для зимнего периода, при работающем центральном отоплении сухость в комнате становится выше. Кожа, кутикула становятся не такими увлажненными и красивыми.





Бытовая химия





Не зря мастера маникюра, врачи рекомендуют мыть полы, посуду в перчатках. Чистящие средства имеют в составе вещества, отрицательно влияющие на поверхность ногтей. Они высушивают, разъедают поверхность ногтя. Резиновые перчатки должны стать постоянным спутником домохозяйки.





Чрезмерное влияние воды





Как сухость, чрезмерное воздействие воды может ухудшать состояние ногтей. Ногтевые пластины становятся более мягкими, так как впитывают влагу. От этого они травмируются сильнее. После длительного влияния воды надо избегать различных травмирующих влияний. К примеру, плавание в бассейне сопровождается влиянием воды с хлором, что тоже травмирует и ухудшает состояние ногтей.





Гормональные изменения





Изменения гормонального фона тоже способны ухудшить состояние ногтей. В таком случае не обойтись без обследования и помощи врача.