Ответы на вопросы о наращивании ресниц, которые вы стеснялись задать

Наращивание ресниц сейчас является очень популярной процедурой в бьюти-сфере. Мастеров становится всё больше, но не всех одинаковый подход к делу. Частенько случается: лешмейкер не всегда даёт полезные советы по уходу или отвечает на вопросы, крутящиеся у вас в голове. Самые распространенные вопросы и ответы на них мы собрали в одном материале.





Можно красить наращенные ресницы?





Женщине хочется подчеркнуть красоту наращенных ресниц. Делайте! Учитывая несколько моментов. Густые ресницы с тушью обретут эффект искусственности, выглядят нелепо.





В туши содержатся масла, вступающие в реакцию с клеем, растворяя его. Пучки могут отваливаться. Внимательно изучите состав туши, прежде чем использовать её наращивания ресниц.





Не берите водостойкую тушь. При снятии могут понадобится средства, смывающие клей. От наращенной красоты может не остаться и следа. Покраска должна быть от середины до кончиков, не затрагивая линию крепления.





Как снимать макияж?





После наращивания ресниц умываться стоит водой или средствами на водной основе. Они не растворят клей, значит, волоски останутся целыми.





Можно ли самостоятельно снять ресницы?





Мастера рекомендуют снимать ресницы после наращивания в салоне. Бывают ситуации, когда поход к мастеру невозможен. Снять пучки можно самой, но не отрывать их ногтями, не пытаться растворить клей маслом, не подстригать волоски под длину родных.





Для снятие купите ремувер. Нанесите средство на зону крепления с помощью ватной палочки, оставить на время, указанное в инструкции, затем отделите пинцетом, хватаясь за кончики, очистите кожу.





Наращивание вредит зрению?





Мастера утверждают, что никакого риска для зрения нет. Офтальмологи постоянно сталкиваются с последствиями наращивания. Густые и толстые ресницы создают веерообразный эффект, увеличивая количество воздуха, обдувающего слизистую, из-за чего она может пересыхать. Это причинит дискомфорт.





В клее часто содержится формальдегид, вызывающий аллергическую реакцию. Необходимо уточнять состав препаратов и названия фирм, с которыми будет работать мастер.





И на ресницах живут бактерии Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). В обычном состоянии не представляют опасности, но наращивание провоцирует увеличение популяции бактерий, а это приводит к блефариту, заболеванию глаз. Контролировать состояние здоровья глаз после наращивания необходимо всегда. При возникновении проблем надо обращаться к врачу.





Почему ресницы плохо носятся?





Часто виновником осыпания наращенных ресниц становится клиент. Нельзя принимать ванну после наращивания. Обязательно надо предупреждать мастера об имеющихся аллергиях, приёме витаминов или наоборот авитаминозе. Не стоит тереть глаза пальцами.





Ресницы могут опадать по вине мастера, допустившего ошибки. Например, он мог использовать неправильно подобранный клей или просроченный продукт. Не обратив внимание на то, что зона крепления намокла, когда глаза начали слезить, или выставив неправильную влажность и температуру в помещении, может произойти непоправимое.





Обращайте внимание на работы мастера, к которому собираетесь пойти на наращивание. Если он говорит, что свои ресницы короткие, поэтому крепить наращенные он будет к коже, если ресницы стали быстро отлетать, а мастер сразу винит в этом вас, то к такому специалисту лучше никогда больше не ходить.