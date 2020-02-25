Идеальные волосы: секреты использования сухого шампуня

Сухой шампунь

Каждая современная девушка должна иметь в косметичке сухой шампунь. Средство позволяет освежить укладку, если утром не успели помыть голову. Волосы станут свежее и симпатичнее. Как правильно использовать сухой шампунь, расскажет MedikForum.ru.

Виды сухих шампуней


Сухой шампунь

Сухой шампунь обычно выпускают в виде спрея. Бренды любят производить их в качестве аэрозоля: удобство – основной довод. Его всегда можно взять с собой, освежить причёску в любой момент. К тому же спрей можно распылить на уложенные волосы. 

Сухой шампунь продаётся в виде пудры, порошка. Многим кажется, это неудобно – якобы порошок останется на волосах, будет заметен. Чтобы этого не случилось, пудру следует наносить не сразу на корни, немного вверх, чтобы пудра мягко упала на волосы.

Сухой шампунь

Популярен сухой шампунь в виде пены, сухой пасты. Наносить такое средство необходимо на корни с помощью кончиков пальцев. Паста абсорбирует загрязненные волосы, придаст текстуру.

Как использовать сухой шампунь


Сухой шампунь нельзя наносить в больших количествах. Дозировка и аккуратность – основной залог красивой причёски. Использование шампуня с расстояния 15-25 см, разделите волосы на несколько частей и нанесите его на каждую часть. Флакон спрея нужно держать на правильном расстоянии, чтобы средство не оставило следов.

Сухой шампунь

Интересно, сухой шампунь разрешается наносить на корни и даже по всей длине. Это придаст текстуры, воздушного объёма.

После нанесения обязательно следует подождать перед укладкой. Несколько минут, идеально – 10. Шампунь должен впитать кожный себум. После нужно помассировать кожу головы кончиками пальцев, расчесать волосы. Массаж позволит придать лёгкий объём у корней.

Сухой шампунь позволительно использовать на чистые волосы, по всей длине, чтобы добиться объёма. Но средства тогда надо меньше, чем при грязных волосах. Для укладки подобная косметика тоже сгодится: делает волосы текстурнее, создаёт эффект небрежности.

Сухой шампунь

Стилисты утверждают, что грязные волосы лучше поддаются укладке. Но выглядеть они будут не лучшим образом. Поэтому сухие шампуни постоянно в обиходе парикмахеров. В домашнем обиходе его не стоит использовать слишком часто, он может накапливаться на волосах. К тому же это приводит к пересушиванию кожи, ломкости волос.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
7 шагов, чтобы "населить" кишечник "хорошими" бактериями


Коронавирус выходит из-под контроля? Ответы на важные вопросы - симптомы, диагностика, лечение