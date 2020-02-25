Идеальные волосы: секреты использования сухого шампуня

Каждая современная девушка должна иметь в косметичке сухой шампунь. Средство позволяет освежить укладку, если утром не успели помыть голову. Волосы станут свежее и симпатичнее. Как правильно использовать сухой шампунь, расскажет MedikForum.ru.

Виды сухих шампуней





Сухой шампунь продаётся в виде пудры, порошка. Многим кажется, это неудобно – якобы порошок останется на волосах, будет заметен. Чтобы этого не случилось, пудру следует наносить не сразу на корни, немного вверх, чтобы пудра мягко упала на волосы.





Популярен сухой шампунь в виде пены, сухой пасты. Наносить такое средство необходимо на корни с помощью кончиков пальцев. Паста абсорбирует загрязненные волосы, придаст текстуру.





Как использовать сухой шампунь





Сухой шампунь нельзя наносить в больших количествах. Дозировка и аккуратность – основной залог красивой причёски. Использование шампуня с расстояния 15-25 см, разделите волосы на несколько частей и нанесите его на каждую часть. Флакон спрея нужно держать на правильном расстоянии, чтобы средство не оставило следов.





Интересно, сухой шампунь разрешается наносить на корни и даже по всей длине. Это придаст текстуры, воздушного объёма.





После нанесения обязательно следует подождать перед укладкой. Несколько минут, идеально – 10. Шампунь должен впитать кожный себум. После нужно помассировать кожу головы кончиками пальцев, расчесать волосы. Массаж позволит придать лёгкий объём у корней.





Сухой шампунь позволительно использовать на чистые волосы, по всей длине, чтобы добиться объёма. Но средства тогда надо меньше, чем при грязных волосах. Для укладки подобная косметика тоже сгодится: делает волосы текстурнее, создаёт эффект небрежности.





Стилисты утверждают, что грязные волосы лучше поддаются укладке. Но выглядеть они будут не лучшим образом. Поэтому сухие шампуни постоянно в обиходе парикмахеров. В домашнем обиходе его не стоит использовать слишком часто, он может накапливаться на волосах. К тому же это приводит к пересушиванию кожи, ломкости волос.

Сухой шампунь обычно выпускают в виде спрея. Бренды любят производить их в качестве аэрозоля: удобство – основной довод. Его всегда можно взять с собой, освежить причёску в любой момент. К тому же спрей можно распылить на уложенные волосы.