Как избавиться от волос на лице
Для большинства женщин это источник постоянного стресса. Прежде чем прибегать к болезненным полоскам с воском, попробуйте другие методы.
Овес и бананы. Смешайте овсяные хлопья с банановым пюре в миске. Наносите щедро на места, где растут нежелательные волосы на лице, втирайте по часовой стрелке. Оставьте минут на 20, а потом смывайте холодной водой.
Масла лаванды и чайного дерева. В миске смешайте эфирные масла лаванды и чайного дерева. Полученную комбинацию наносите на лицевые волосы с помощью ватного тампона. Повторяйте два-три раза в день не менее трех месяцев.
Грин Грэм и розовая вода. Грин Грэм - популярное средство в Аюрведе. Смешайте муку из этого растения с розовой водой в чашке, добавьте в полученную пасту немного лимонного сока и хорошенько перемешайте. Наносите пасту на области лица с нежелательными волосами. Оставляйте минут на 20-25 или до того, как все полностью высохнет. Маску необходимо втирать пальцами и делать ее 3-4 раза в неделю.
Лук и базилик. Размельчите лук с листьями базилика до получения пасты. Наносите на волосы лица и оставляйте просохнуть на 20-25 минут. Смывайте теплой водой. Повторяйте 3-4 раза в неделю до двух месяцев.
Мед и сахар. Смешайте мед, сахар и воду в миске. Поставьте в микроволновку на 30 секунд, чтобы сахар успел раствориться. Наносите эту пасту на проблемные зоны лица, сверху накладывая полоски ткани. Давайте остыть на несколько секунд, а затем срывайте эти полоски в направлении, противоположном росту волос, советует The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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