Ученые назвали причину выпадения волос

Гормональные изменения, приводящие к тому, что волосяной покров на голове заметно редеет, может спровоцировать ряд факторов. В случае с женщинами это, например, беременность и роды. Также причиной может послужить тот факт, что женщина вдруг перестала принимать контрацептивы.Помимо гормональных причин существуют и другие. Например, стресс. Под воздействием разного рода ситуаций, заставляющих человека много нервничать, плохо и мало спать, волосяные луковицы слабеют и волосы буквально «сыпятся».Также на густоту наших волос оказывает существенное влияние то, как мы питаемся. Неправильная пища, недостаток витаминов (особенно группы В) – и, вуаля, волосы заметно редеют.Кроме того, выпадение волос может передаваться по наследству. В таком случае решить проблему будет не так просто.