Ученые назвали причину выпадения волос

девушка с длинными волосами

С потерей шевелюры, порой беспричинной, сталкивались многие. Эксперты озвучили самые распространенные факторы, влияющие на выпадение волос – к ним относятся, в частности, любые гормональные изменения в организме и разного рода стрессы.

Гормональные изменения, приводящие к тому, что волосяной покров на голове заметно редеет, может спровоцировать ряд факторов. В случае с женщинами это, например, беременность и роды. Также причиной может послужить тот факт, что женщина вдруг перестала принимать контрацептивы.

Помимо гормональных причин существуют и другие. Например, стресс. Под воздействием разного рода ситуаций, заставляющих человека много нервничать, плохо и мало спать, волосяные луковицы слабеют и волосы буквально «сыпятся».
Также на густоту наших волос оказывает существенное влияние то, как мы питаемся. Неправильная пища, недостаток витаминов (особенно группы В) – и, вуаля, волосы заметно редеют.

Кроме того, выпадение волос может передаваться по наследству. В таком случае решить проблему будет не так просто.
Теги : потеря волос, гормональные контрацептивы, стрессы, генетика
Яндекс.Новости Читать в Дзен
В Москве более 20 школьников получили ожог роговицы из-за кварцевой лампы


Масштабные учения по недопущению коронавируса провели в Дагестане