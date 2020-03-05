Как наш рацион влияет на состояние нашей кожи

Специалисты изучили, как отражается нехватка свежих овощей и фруктов и обилие жирной и сладкой пищи на состояние кожного покрова человека.Эксперты обратили внимание на так называемую Западную диету, для которой характерно большое количество насыщенных жиров и углеводов. Люди, отдавшие предпочтение такому типу питания, употребляют много фастфуда и ничтожно малое количество свежих овощей, зелени и фруктов.Специалисты провели исследование, чтобы доказать, как подобная пища сказывается на состоянии кожного покрова человека, приводя к развитию псориаза. И при этом вовсе не обязательно иметь дополнительные проблемы с лишним весом.