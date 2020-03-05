Как наш рацион влияет на состояние нашей кожи

закуска с рыбой

Специалисты изучили, как отражается нехватка свежих овощей и фруктов и обилие жирной и сладкой пищи на состояние кожного покрова человека.

Эксперты обратили внимание на так называемую Западную диету, для которой характерно большое количество насыщенных жиров и углеводов. Люди, отдавшие предпочтение такому типу питания, употребляют много фастфуда и ничтожно малое количество свежих овощей, зелени и фруктов.

Специалисты провели исследование, чтобы доказать, как подобная пища сказывается на состоянии кожного покрова человека, приводя к развитию псориаза. И при этом вовсе не обязательно иметь дополнительные проблемы с лишним весом. 

Суть эксперимента с лабораторными мышами сводилась к тому, что грызунов кормили по принципу Западной диеты – много сахара и жиров. Через месяц у подопытных животных начались воспалительные реакции на коже.
Теги : пища, западная диета, жиры и углеводы, лишний вес, кожный покров, псориаз
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