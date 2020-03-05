Чтобы выглядеть молодо и красиво, нужно есть богатые ретинолом продукты
Тем, кто стремиться выглядеть молодо и долго поддерживать красоту, следует добавлять в свой рацион продукты, богатые ретинолом. Например, его хорошим источником являются молочные продукты.
Как сообщает MedikForum.ru, специалисты называют продукты с ретинолом антивозрастными: они уменьшают выраженность морщины, делает кожу моложе, более красивой.
«Ретинол – это витамин А. Выбирая для себя пищу, богатую ретинолом, вы можете повысить эластичность кожи, уменьшите видимые признаки старения, которые могли появиться на лице», – рассказали эксперты на портале The Health Site.
Молоко. Разнообразная «молочка» (йогурты, сметана, сыр, масло) стимулировать выработку коллагена – белка, обеспечивающего гладкость, упругость и молодой вид кожи. Благодаря молочным продуктам она лучше защищена от глубоких морщин.
Рыба. Налегайте на скумбрию, лосось, тунец: они насыщены омега-3 жирными кислотами, невероятно полезными для поддержания здорового состояния кожи. Для достижения наилучших результатов употреблять рыбу рекомендуется по крайней мере три раза в неделю.
Мясо. Дает вам не только ретинол, но и витамины группы В, благодаря чему улучшается кровообращение. Это повышает эластичность кожи, сохраняет ее молодой, сияющей.
Домашняя птица. Ее употребление обеспечивает защиту кожи от повреждений, вызванных солнцем, глубоких морщин. Чтобы выглядеть молодо и красиво, специалисты советуют есть птицу 3 раза в неделю минимум.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, помогающих выглядеть моложе после 40 лет.
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