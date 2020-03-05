Чтобы выглядеть молодо и красиво, нужно есть богатые ретинолом продукты

«Ретинол – это витамин А. Выбирая для себя пищу, богатую ретинолом, вы можете повысить эластичность кожи, уменьшите видимые признаки старения, которые могли появиться на лице», – рассказали эксперты на портале The Health Site.

Как сообщает MedikForum.ru, специалисты называют продукты с ретинолом антивозрастными: они уменьшают выраженность морщины, делает кожу моложе, более красивой.Разнообразная «молочка» (йогурты, сметана, сыр, масло) стимулировать выработку коллагена – белка, обеспечивающего гладкость, упругость и молодой вид кожи. Благодаря молочным продуктам она лучше защищена от глубоких морщин.Налегайте на скумбрию, лосось, тунец: они насыщены омега-3 жирными кислотами, невероятно полезными для поддержания здорового состояния кожи. Для достижения наилучших результатов употреблять рыбу рекомендуется по крайней мере три раза в неделю.Дает вам не только ретинол, но и витамины группы В, благодаря чему улучшается кровообращение. Это повышает эластичность кожи, сохраняет ее молодой, сияющей.Ее употребление обеспечивает защиту кожи от повреждений, вызванных солнцем, глубоких морщин. Чтобы выглядеть молодо и красиво, специалисты советуют есть птицу 3 раза в неделю минимум.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , помогающих выглядеть моложе после 40 лет.