4 причины быстрого старения кожи, от которых легко избавиться

Старение кожи можно замедлить
Коллаген – это основной строительный блок для костей, сухожилий, мышц и связок, коллаген особенно важен для кожи.

Присутствующий в определенных источниках пищи и доступный в форме пищевой добавки, коллаген неизбежно теряется с возрастом или из-за генетических предрасположенностей. Однако ускорить этот дегенеративный процесс можно своими стараниями.

Загар

Не подвергайте кожу долгому воздействию солнечных лучей. Ультрафиолет – основной фактор старения кожи и ее повреждения. 

Курение

Курение опасно не только для внутренних органов, но и для кожи. Все из-за того, что никотин приводит к разрушению коллагена.

Неправильная диета

Воспаление – один из главных врагов человеческих тканей.

Диета с высоким содержанием рафинированного сахара, обработанного мяса и простых углеводов, активирует воспалительные процессы в организме. 

Сахар может также ухудшить качество коллагена.

Стресс

Стресс влияет на все тело, в том числе на кожу.

Исследования показали, что стресс может вызвать воспаление, снижая способность организма вырабатывать коллаген.

Стресс также вызывает увеличение гормона кортизола, что снижает выработку коллагена.
Теги : старение кожи, кожа, коллаген
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые объяснили важность разнообразного питания


Время приема пищи важно в борьбе с лишним весом