4 причины быстрого старения кожи, от которых легко избавиться

Коллаген – это основной строительный блок для костей, сухожилий, мышц и связок, коллаген особенно важен для кожи.Присутствующий в определенных источниках пищи и доступный в форме пищевой добавки, коллаген неизбежно теряется с возрастом или из-за генетических предрасположенностей. Однако ускорить этот дегенеративный процесс можно своими стараниями.Не подвергайте кожу долгому воздействию солнечных лучей. Ультрафиолет – основной фактор старения кожи и ее повреждения.Курение опасно не только для внутренних органов, но и для кожи. Все из-за того, что никотин приводит к разрушению коллагена.Воспаление – один из главных врагов человеческих тканей.Диета с высоким содержанием рафинированного сахара, обработанного мяса и простых углеводов, активирует воспалительные процессы в организме.Сахар может также ухудшить качество коллагена.Стресс влияет на все тело, в том числе на кожу.Исследования показали, что стресс может вызвать воспаление, снижая способность организма вырабатывать коллаген.Стресс также вызывает увеличение гормона кортизола, что снижает выработку коллагена.