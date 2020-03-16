4 причины быстрого старения кожи, от которых легко избавиться
Коллаген – это основной строительный блок для костей, сухожилий, мышц и связок, коллаген особенно важен для кожи.
Присутствующий в определенных источниках пищи и доступный в форме пищевой добавки, коллаген неизбежно теряется с возрастом или из-за генетических предрасположенностей. Однако ускорить этот дегенеративный процесс можно своими стараниями.
Загар
Не подвергайте кожу долгому воздействию солнечных лучей. Ультрафиолет – основной фактор старения кожи и ее повреждения.
Курение
Курение опасно не только для внутренних органов, но и для кожи. Все из-за того, что никотин приводит к разрушению коллагена.
Неправильная диета
Воспаление – один из главных врагов человеческих тканей.
Диета с высоким содержанием рафинированного сахара, обработанного мяса и простых углеводов, активирует воспалительные процессы в организме.
Сахар может также ухудшить качество коллагена.
Стресс
Стресс влияет на все тело, в том числе на кожу.
Исследования показали, что стресс может вызвать воспаление, снижая способность организма вырабатывать коллаген.
Стресс также вызывает увеличение гормона кортизола, что снижает выработку коллагена.
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