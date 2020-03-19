Диетологи рассказали, как похудеть к лету

Диетологи рассказали о том, как похудеть к лету. Они сообщили, что питание должно быть сбалансированным, а баланс калорий — белков, жиров и углеводов — следует считать и распределять на весь рацион. Похудение будет происходить за счет дефицита калорий, но при условии, что у вас нет физической активности, больше еды — больше активности. Голодать — нельзя.





Диетолог отметила, что не нужно худеть по методикам блогеров, которые не имеют под собой доказательной базы. Бады, витамины iHerb тоже не поспособствуют скорому похудению.

Диетолог Екатерина Малиновская добавила, что аппетит возникает не тогда, когда мы действительно голодны, а когда нам скучно. Мы едим перед телевизором, экраном монитора и в рекламную паузу идем к холодильнику. Она советует есть из маленьких тарелок — так кажется, будто еды больше. Эта небольшая хитрость срабатывает для мозга, и люди быстрее насыщаются. Если хочется похудеть — не ешьте из белых тарелок — на них еда выглядит контрастно, красиво. Выбирайте синюю — синий цвет подавляет аппетит, так как мы не знаем натуральные продукты синего цвета.





Чемпионка Азии по самбо и тренер-педагог Наталья Коновалова советует прислушиваться к себе и выбирать вид спорта по симпатии. Следует заниматься и обычной гимнастикой.





«Я бы рекомендовала сместить внимание с потери жировой массы на укрепление мышечного корсета. Потому что чем больше мышечная масса — тем больше калорий мы расходуем. Это будет первый правильный шаг», — сказала Коновалова.





Кроме того, она рекомендует не ставить слишком тяжелодостижимых целей — по пути к ним можно растерять всю мотивацию. Не планируйте сразу сбросить 15 килограмм, а договоритесь с собой на 3 килограмма, и через 10 дней уже получите первый результат.





Пирожные можно есть утром, так как в это время у людей самый быстрый метаболизм. Но нужно помнить, что углеводы на ночь вредны, сообщает портал «НГС».