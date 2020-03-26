Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками

Некоторое время назад в моду вошёл микроблейдинг бровей. Классический татуаж уже не так популярен. Микроблейдинг представляет более продвинутую технику нанесения краски на зону бровей, правдоподобно повторяя структуру и форму бровей. Подробнее о процедуре расскажем в нашем материале.





Особенности микроблейдинга





Микроблейдинг — это татуаж, к процедуре надо отнестись серьёзно. Определиться с оттенком краски как минимум, потому что при неправильно подобранном цвете выглядеть можно комично и нелепо. Блондинки с чёрными бровями или наоборот слишком светлыми — не хотите выглядеть подобным образом?





Форма бровей тоже немаловажна. От этого во многом измениться взгляд — может стать более хитрым, добрым, злым, соблазнительным. Разумеется, данные принципы широко известны девушкам. Повторить их было бы не лишним. Поговорим об ограничениях процедуры:





Не пить алкоголь последние 24 часа;

Приём антибиотиков необходимо завершить за 10 дней до микроблейдинга;

Курить не нужно за сутки;

Отказаться от горячих напитков за 2 часа до процедуры;

При первом нанесении лучше использовать менее яркий оттенок, а на коррекции подправить в нужную сторону.





Противопоказания микроблейдинга





У любой процедуры есть противопоказания. В том числе микроблейдинг нельзя делать определенным людям. Противопоказания:





Сахарный диабет;

Плохая свёртываемость крови.

Первый день месячных;

Грудное вскармливание;

Перед ботоксом.





Существуют определенные ограничения. Необходимо отказаться от солнечных ванн и солярия на месяц после процедуры, неделю запрещено посещать сауну, бассейн, баню. Две недели нельзя делать макияж.





Уход за бровями после микроблейдинга





Следует быть осторожнее во время умывания после микроблейдинга. Брови так не сотрешь, сильно тереть их нельзя, как запрещено пользоваться средствами очищения кожи на участке кожи.





Несколько раз в день нужно протирать брови хлоргексидином или другим антисептиком, чтобы не образовывалась корочка. На третий день после микроблейдинга надо смазывать брови вазелином. Наносить трижды в день, это поможет избавиться от сухости. Через пару часов необходимо снять остатки мази. Отсутствие корочки на бровях говорит о том, что уход осуществляется правильным. Обычно корочки очень тонкие, на пятый день должны сходить, кожа будет отшелушиваться.





Бепантенол и пантенол использовать в уходе нельзя. Они помогут заживить ранки, но цвет может не закрепиться.