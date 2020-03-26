26-03-2020 05:00 - Заражение коронавирусом. Врачи просят запомнить ключевые характеристики COVID-1926-03-2020 03:51 - Глава ВОЗ призвал мир "атаковать коронавирус"26-03-2020 01:43 - От коронавируса можно спастись препаратом от малярии26-03-2020 00:49 - За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-1926-03-2020 00:29 - Малышева рассказала, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом25-03-2020 23:59 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек25-03-2020 23:41 - Доктор Мясников назвал способ не заразиться коронавирусом25-03-2020 23:29 - Ученые проанализировали возможность передачи коронавируса через укусы комаров25-03-2020 23:18 - На время нерабочей недели все кафе и рестораны в Москве закроют25-03-2020 23:04 - В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом25-03-2020 22:15 - Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина25-03-2020 21:59 - Льва Лещенко перевели в реанимацию25-03-2020 21:51 - Пережившая инсульт 90-летняя американка смогла вылечиться от коронавируса25-03-2020 21:36 - Нарушитель карантина разбил кирпичом голову женщине-полицейскому во Франции25-03-2020 21:10 - Владимир Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Льва Лещенко

Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками

Микроблейдинг

Некоторое время назад в моду вошёл микроблейдинг бровей. Классический татуаж уже не так популярен. Микроблейдинг представляет более продвинутую технику нанесения краски на зону бровей, правдоподобно повторяя структуру и форму бровей. Подробнее о процедуре расскажем в нашем материале.

Особенности микроблейдинга


Микроблейдинг

Микроблейдинг — это татуаж, к процедуре надо отнестись серьёзно. Определиться с оттенком краски как минимум, потому что при неправильно подобранном цвете выглядеть можно комично и нелепо. Блондинки с чёрными бровями или наоборот слишком светлыми — не хотите выглядеть подобным образом?

Форма бровей тоже немаловажна. От этого во многом измениться взгляд — может стать более хитрым, добрым, злым, соблазнительным. Разумеется, данные принципы широко известны девушкам. Повторить их было бы не лишним. Поговорим об ограничениях процедуры:

Микроблейдинг

  • Не пить алкоголь последние 24 часа;
  • Приём антибиотиков необходимо завершить за 10 дней до микроблейдинга;
  • Курить не нужно за сутки;
  • Отказаться от горячих напитков за 2 часа до процедуры;
  • При первом нанесении лучше использовать менее яркий оттенок, а на коррекции подправить в нужную сторону.

Противопоказания микроблейдинга


Микроблейдинг

У любой процедуры есть противопоказания. В том числе микроблейдинг нельзя делать определенным людям. Противопоказания:

  • Сахарный диабет;
  • Плохая свёртываемость крови.
  • Первый день месячных;
  • Грудное вскармливание;
  • Перед ботоксом.

Существуют определенные ограничения. Необходимо отказаться от солнечных ванн и солярия на месяц после процедуры, неделю запрещено посещать сауну, бассейн, баню. Две недели нельзя делать макияж.

Уход за бровями после микроблейдинга


Микроблейдинг

Следует быть осторожнее во время умывания после микроблейдинга. Брови так не сотрешь, сильно тереть их нельзя, как запрещено пользоваться средствами очищения кожи на участке кожи.

Несколько раз в день нужно протирать брови хлоргексидином или другим антисептиком, чтобы не образовывалась корочка. На третий день после микроблейдинга надо смазывать брови вазелином. Наносить трижды в день, это поможет избавиться от сухости. Через пару часов необходимо снять остатки мази. Отсутствие корочки на бровях говорит о том, что уход осуществляется правильным. Обычно корочки очень тонкие, на пятый день должны сходить, кожа будет отшелушиваться.

Бепантенол и пантенол использовать в уходе нельзя. Они помогут заживить ранки, но цвет может не закрепиться.
Теги : микроблейдинг, татуаж, брови, красота
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Расстройство сна связали с изменения в мозге
Ученые сделали неожиданный вывод о том, как ощущается потепление
Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками