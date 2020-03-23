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Четыре продукта, которые помогут отрастить длинные волосы

Продукты для длинных волос
Рост волос зависит от диеты, того, насколько сбалансировано питание. Конечно, возраст и гены берут свое, но порой смена диеты помогает достичь желаемой длины.

Йод, сера, магний, цинк и калий являются минералами, необходимыми для роста волос. Восполнить их недостаток помогут эти продукты.

Зелень

Брокколи, кудрявая капуста, салат и шпинат – листовая зелень, в которой много железа. Оно помогает эритроцитам транспортировать кислород по организму, в том числе и к волосяным фолликулам, доставляя вместе с ним питательные вещества.

Цитрусовые фрукты и ягоды

В ягодах большое количество антиоксидантов, которые защищают от свободных радикалов. В клубнике при этом много витамина С, который помогает усваивать железо и вырабатывать коллаген. Помочь процессу усвоения могут и цитрусовые.

Орехи и семена

Замените бутерброды на грецкие орехи или миндаль, превратив перекус в полезный. В них присутствуют омега-3 жирные кислоты, которые способствуют росту и улучшению качества волос.

Яйца

Так как волосы состоят из белка – кератина, для их роста требуется достаточно белка в организме. Яйца – отличный источник биотина, который, согласно некоторым исследованиям, способствует выработке кератина.
Теги : волосы
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