Четыре продукта, которые помогут отрастить длинные волосы

Рост волос зависит от диеты, того, насколько сбалансировано питание. Конечно, возраст и гены берут свое, но порой смена диеты помогает достичь желаемой длины.Йод, сера, магний, цинк и калий являются минералами, необходимыми для роста волос. Восполнить их недостаток помогут эти продукты.Брокколи, кудрявая капуста, салат и шпинат – листовая зелень, в которой много железа. Оно помогает эритроцитам транспортировать кислород по организму, в том числе и к волосяным фолликулам, доставляя вместе с ним питательные вещества.В ягодах большое количество антиоксидантов, которые защищают от свободных радикалов. В клубнике при этом много витамина С, который помогает усваивать железо и вырабатывать коллаген. Помочь процессу усвоения могут и цитрусовые.Замените бутерброды на грецкие орехи или миндаль, превратив перекус в полезный. В них присутствуют омега-3 жирные кислоты, которые способствуют росту и улучшению качества волос.Так как волосы состоят из белка – кератина, для их роста требуется достаточно белка в организме. Яйца – отличный источник биотина, который, согласно некоторым исследованиям, способствует выработке кератина.