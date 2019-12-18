Нижегородцы передали эстафету «Театрального Приволжья» Удмуртии

– Нижегородская область отметилась в Год театра множеством ярких событий, премьер и театральных постановок. Мы первые в ПФО приняли эстафету театрального марафона, который проходил в Год театра в стране. Мы стали местом старта всероссийского проекта «Театр – дети», что тоже очень символично. И конечно фестиваль «Театральное Приволжье» в этом контексте стал «вишенкой на торте»,

– Летом полномочный представитель встречался с актерами студенческих театров на Молодежном форуме «iВолга». Один из ребят сказал, что главным открытием для него стало понимание того, как много людей в округе занимается театром. Возможно, создание единого культурного пространства любителей театра и стало главным результатом проекта. Сегодня мы награждаем победителей фестиваля. Но, уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания,