Нижегородцы передали эстафету «Театрального Приволжья» Удмуртии
В Год театра, объявленный главой государства Владимиром Путиным, в Приволжском федеральном округе был задуман и осуществлен масштабный театральный фестиваль-конкурс для самодеятельных коллективов, школьных и студенческих. Старт «Театральному Приволжью» дал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в апреле.
Главная задача – вовлечь в состязательный процесс широкие слои театрально молодежи – была выполнена. В фестивале-конкурсе приняли участие 483 коллектива, 7 тысяч юных актеров. Аудитория у конкурса оказалась впечатляющей: спектакли молодых посетили по округу более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей посмотрели видеоверсии постановок в Сети. В голосовании при выборе лучшего спектакля приняли участие почти 30 тысяч человек.
В начале недели в нижегородском театре «Комедия» наградили лучших. Коллективы. получившие с третьего по первое места в конкурсе, получили памятные знаки и гранты на новые постановки, от 100 до 200 тысяч рублей. Лучшие актеры и режиссеры были приглашены в столицу, на спекткли ведущих театров страны. А помимо театрального, проводился также конкурс афиш.
В церемонии приняли участие глава нижегородского региона Глеб Никитин и заместитель полномочного представителя главы государства в округе Олег Машковцев.
– Нижегородская область отметилась в Год театра множеством ярких событий, премьер и театральных постановок. Мы первые в ПФО приняли эстафету театрального марафона, который проходил в Год театра в стране. Мы стали местом старта всероссийского проекта «Театр – дети», что тоже очень символично. И конечно фестиваль «Театральное Приволжье» в этом контексте стал «вишенкой на торте»,
– заявил губернатор области.
В финал среди лучших студенческих спектаклей вышла творческая студия из Чувашской Республики, лучшей школьной постановкой признали работу из башкирского города.
– Летом полномочный представитель встречался с актерами студенческих театров на Молодежном форуме «iВолга». Один из ребят сказал, что главным открытием для него стало понимание того, как много людей в округе занимается театром. Возможно, создание единого культурного пространства любителей театра и стало главным результатом проекта. Сегодня мы награждаем победителей фестиваля. Но, уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания,
– отметил Олег Машковцев.
Фестиваль будет продолжен. Глеб Никитин передал на сцене символ «Театрального Приволжья» представителям Удмуртской Республики. Ее глава Александр Бречалов пообещал в 2020 году провести конкурс на той же высоте, что и нижегородский регион в году нынешнем.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что победители двух театральных конкурсов были награждены в Нижнем Новгороде.
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