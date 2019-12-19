Нижегородский губернатор пригласил вице-спикера СовФеда в сельский Дом культуры

– Новый Дом культуры является точкой притяжения всех, точкой жизни на селе. Очень здорово, что в Нижегородской области такие объекты появляются. В рамках партийного проекта мы договорились сегодня об увеличении финансирования в части проекта «Культура малой родины». Я знаю, что и регион выделяет средства. И в следующем году практически в два раза увеличатся расходы по этому проекту, появятся новые формы - мобильные театры, чтобы театральные коллективы могли гастролировать и были представлены не только в районных центрах, но и в сельских домах культуры,

– Очевидно, что дом культуры в селе Водоватово ждали с нетерпением. Среди тех, кто занимается и работает здесь есть настоящие звезды, известные на федеральном уровне. Отмечу, что активная творческая деятельность послужила одним из решающих факторов при включении строительства Дома культуры села Водоватово в региональную адресную инвестиционную программу. Приоритет мы отдаем именно тем территориям, где есть заинтересованность жителей,