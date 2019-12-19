Нижегородский губернатор пригласил вице-спикера СовФеда в сельский Дом культуры
Андрей Турчак и Глеб Никитин посетили Дом культуры в селе Водоватово Арзамасского района Нижегородской области, для которого недавно построили новое здание.
В Водоватовском Доме культуры работают 17 кружков и клубов, которые посещают 193 человека. Здесь занимаются декоративно-прикладным искусством, танцуют и поют в коллективах «Интрига» и «Непоседа», работают добровольческий отряд и женский клуб.
Далеко за пределами региона известен самодеятельный коллектив «Водоватовские ребята», который неоднократно становился лауреатом межрегиональных, российских и международных конкурсов. Именно его хормейстер Иван Шечков в конце октября текущего года получил премию российского правительства «Душа России».
Именно сюда глава нижегородского региона Глеб Никитин пригласил заместителя председателя Совета Федерации ФС России Андрея Турчака, чтобы ознакомиться с работой такого незаурядного и в то же время – обычного сельского ДК.
Недавно Дом культуры получил новое здание. которое было построено в рамках адресной инвестиционной программы нижегородского региона.
Гости осмотрели новое здание ДК. а затем пообщались с посетителями кружков и секций. После чего в зрительном зале на 182 посадочных места Дома культуры посмотрели спектакль Арзамасского театра драмы.
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– Новый Дом культуры является точкой притяжения всех, точкой жизни на селе. Очень здорово, что в Нижегородской области такие объекты появляются. В рамках партийного проекта мы договорились сегодня об увеличении финансирования в части проекта «Культура малой родины». Я знаю, что и регион выделяет средства. И в следующем году практически в два раза увеличатся расходы по этому проекту, появятся новые формы - мобильные театры, чтобы театральные коллективы могли гастролировать и были представлены не только в районных центрах, но и в сельских домах культуры,
– заявил Андрей Турчак.
Нижегородский губернатор в свою очередь отметил, что новое здание ДК построено за сравнительно короткий срок: стройка здесь началась в июне текущего года. Бюджет выделил на нее около 20 млн рублей:
– Очевидно, что дом культуры в селе Водоватово ждали с нетерпением. Среди тех, кто занимается и работает здесь есть настоящие звезды, известные на федеральном уровне. Отмечу, что активная творческая деятельность послужила одним из решающих факторов при включении строительства Дома культуры села Водоватово в региональную адресную инвестиционную программу. Приоритет мы отдаем именно тем территориям, где есть заинтересованность жителей,
– отметил Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что хормейстер нижегородского народного хора «Водоватовские ребята» Иван Шечков получил премию правительства России.
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