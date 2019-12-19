  1. | | В 2020 году в нижегородском регионе откроются три виртуальных концертных зала

В 2020 году в нижегородском регионе откроются три виртуальных концертных зала

виртуальный концертный зал

В текущем году в регионе появились два виртуальных концертных зала, в Чкаловске и Шахунье. В следующем году залы откроются в Выксе, Заволжье и Первомайске.

Виртуальные концертные залы в стране создает федеральное министерство культуры, дейчтвуя при этом в сотрудничестве с российскими регионами. Этот проект реализуют в рамках национального проекта «Культура». Благодаря этому проекту даже в самых отдаленных уголках страны люди могут послушать и посмотреть концерты известных коллективов – как в записи, так и в режиме он-лайн.

При этом сам концертный зал можно создать практически в любом учреждении культуры: в библиотеке, в доме культуры, в концертном зале, в музее, в школе искусств. Нужно лишь установить хорошую аудиотехнику и мощный сервер.

Первым в Нижегородской области появился виртуальный концертный зал в Шахунье, он рассчитан на 150 мест. На премьере прозвучал Штраус в исполнении симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии. Зал в Чкаловске значительно просторнее: здесь могут разместиться 419 зрителей.

– Жители Нижегородской области получают возможность, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте звезд классической музыки. Культура становится доступна абсолютно каждому. Как раз эта задача и заложена нашим президентом Владимиром Путиным в профильном национальном проекте. Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России,

– заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня стало известно, что в будущем, 2020 году в нижегородском регионе будут открыты еще три виртуальных концертных зала. При этом один из них, в городе Заволжье, станет пока самым большим среди своих «собратьев»: он будет рассчитан на 450 мест.

Два других виртуальных зала меньшего размера: в Выксе – на 96 мест, в Первомайске – на 60 мест. но трудно переоценить их важность для культурной атмосферы этих нижегородских территорий.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородской Шахунье появился первый виртуальный концертный зал.
Теги : музыка, концерты, классическая музыка, культурное наследие

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