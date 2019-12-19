В Нижегородской области начнут работу два новых культурных проекта «Время музеев» и «Театральный поезд»

– В рамках данного партийного проекта мы с нового года запускаем реализацию регионального проекта «Театральный поезд». Это проведение культурных мероприятий в районных ДК или на открытых площадках. В проекте будут задействованы четыре нижегородских государственных театра, государственная филармония имени Ростроповича и Губернский оркестр. Спектакли и концерты смогут посетить в течение года не менее 50 тысяч жителей всех районов региона,

– Проект «Время музеев» предполагает организацию экскурсий по музеям для школьников, активных жителей старшего и пенсионного возрастов. Предполагаем, что в течение года участие в нем примут не менее 40 тысяч человек изо всех районов региона,

– Надеюсь, что наши проекты смогут быть полезными и другим регионам. Возможно, получится создать библиотеку лучших проектов, в которую войдут самые интересные проекты со всей России,