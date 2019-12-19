  1. | | В Нижегородской области начнут работу два новых культурных проекта «Время музеев» и «Театральный поезд»

В Нижегородской области начнут работу два новых культурных проекта «Время музеев» и «Театральный поезд»

Усадьба Рукавишниковых в НН

В районах нижегородского региона будут организованы гастроли ведущих нижегородских театров и экскурсии для пенсионеров и школьников в ведущие музеи Нижнего Новгорода.

Уже в начале года в Нижегородской области появятся два новых культурных проекта, которые получили название «Время музеев» и «Театральный поезд». Глава региона Глеб Никитин заявил об этом после того, как в сопровождении заместителя председателя Совета Федерации страны Андрея Турчака посетил водоватовский Дом культуры в Арзамасском районе, который получил недавно новое здание.

В частности, нижегородский губернатор и секретарь генсовета партии «Единая Россия» обсуждали в ходе визита в регион последнего партийный проект «Культура малой Родины».

– В рамках данного партийного проекта мы с нового года запускаем реализацию регионального проекта «Театральный поезд». Это проведение культурных мероприятий в районных ДК или на открытых площадках. В проекте будут задействованы четыре нижегородских государственных театра, государственная филармония имени Ростроповича и Губернский оркестр. Спектакли и концерты смогут посетить в течение года не менее 50 тысяч жителей всех районов региона,

– сообщил глава Нижегородской области.

В свою очередь Андрей Турчак поддержал инициативы Глеба Никитина. Он также сообщил, что нижегородский регион находится в числе лучших в стране по реализации партийных проектов.
Губернатор региона также сообщил:

– Проект «Время музеев» предполагает организацию экскурсий по музеям для школьников, активных жителей старшего и пенсионного возрастов. Предполагаем, что в течение года участие в нем примут не менее 40 тысяч человек изо всех районов региона,

– заявил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что оба проекта могут дать такой опыт, который способен пригодится и в других российских регионах:

– Надеюсь, что наши проекты смогут быть полезными и другим регионам. Возможно, получится создать библиотеку лучших проектов, в которую войдут самые интересные проекты со всей России,

– сказал глава Нижегородской области.

Напомним, что ранее МедикФорум писал, что нижегородский губернатор пригласил вице-спикера СовФеда в сельский Дом культуры.
Теги : театр, театры, музей, музеи, культурное наследие, Владимир Путин

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