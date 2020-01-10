Обширную программу норвежского кино покажут в нижегородском Арсенале
Программа норвежского кино, которую Центр современного искусства Арсенал представляет совместно не только с Нижегородским центром немецкой и европейской культуры, но и посольством Норвегии, а также с Норвежским институтом кино, рассчитана на два месяца. В январе зрители увидят три фильма из предлагаемых к просмотру шестнадцати.
Показы норвежских фильмов при поддержке норвежских институтов власти и культуры проходят в столице Приволжья уже во второй раз.
Открывается программа норвежского кино 11 января. Программа называется «Границы и самоопределение»и включает в себя самые разные и не похожие друг на друга фильмы, которые объединяет то. что все они дают наглядный срез жизни и развития норвежского общества.
Три из предложенных полутора с лишним десятков фильмов – документальные, а также в программе присутствует и короткометражное кино как вектор развития национального норвежского кинематографа.
Программа показов на январь такова:
- 11 января, 15:00 — «12-й человек».
- 18 января, 15:00 — «Розмари».
- 25 января, 15:00 — «Что скажут люди».
11 января. «12-й человек», 2017, постановка Харольда Цварта; приз зрительских симпатий ММКФ-2018.
В годы Второй мировой войны, в которой, напомним, Норвегия участвовала на стороне Третьего рейха, существует и норвежское Сопротивление, бойцы которого на судне «Браттхольм» должны пройти вдоль побережья, чтобы совершить диверсию против нацистской авиабазы. Однако еще в море судно атакует германский корабль и Яну Болсруду. Добравшись до берега, он бежит к границе нейтральной Швеции и, преследуемый гестапо, вынужден прятаться в пещере в горах, оказываясь тем самым в смертельной ловушке.
18 января. «Розмари», 2016, режиссер Сара Джонсен.
Свадьба Унн проходит в ресторане, в туалете которого неизвестная женщина рожает девочку и бросает ее. Невеста находит ребенка и передает его соцслужбе. Однако 16 лет спустя подросшая девушка находит ее, разведенную журналистку и просит Унн помочь с поисками матери. В погоне за будущей репортерской сенсацией, Унн бросается и в погоню за матерью девушки.
25 января. «Что скажут люди». 2017, постановка Ирама Хака.
Шестнадцатилетняя пакистанка Ниша ведет двойную жизнь. Для родных она – традиционная мусульманка, как и положено в семье, пусть эта семья и живет в Норвегии. Среди друзей Ниша – раскованный и раскрепощенный обычный норвежский подросток. Все круто меняется, когда отец застает Нишу в объятиях бойфренда.
Все фильмы – 18+, демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как эстонские игровое кино и анимацияна три недели «поселились» в Нижнем Новгороде.
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