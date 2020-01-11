Первой премьерой года театрального Нижнего Новгорода станет дивертисмент «Твое черное сердце» в театре «Преображение»

театр Преображение в НН

Зрителя 25 января ждет пластический спектакль о любви в постановке хореографа Маши Лугошиной.

Маша Лугошкина полюбилась нижегородским театралам в качестве хореографа после внушительного успеха постановки «Концерт для 11 артистов и одной куклы», которую пластический театр предложил зрителю в ноябре 2019 года.

В 2015 году Маша окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа (мастерская О.Г. Тарасова), а до этого, в 2005 – 2008 годах была артисткой балета Нижегородского театра оперы и балета им.Пушкина, одновременно с этим окончив хореографическое отделение Нижегородского театрального училища им.Евстигнеева.

С 2015 по 2018 года Маша Лугошкина являлась педагогом театрального училища, а в театр музыкально-пластической драмы «Преображение» пришла в 2019 году.

Новая постановка театра «Преображение», хореографический спектакль в форме дивертисмента «Твое черное сердце», станет первой премьерой нового, 2020 года для театрального Нижнего Новгорода.


Хотя строго говоря впервые он был представлен нижегородскому зрителю в ходе Всероссийской акции «Ночь искусств» в начале ноября 2019 года. Многочисленные просьбы театралов, которые приняли постановку с большим воодушевлением, побудили включить ее в постоянный репертуар театра.

Спектакль в пластической форме рассказывает о чувстве и состоянии любви в ее самых различных, подчас — крайних, проявлениях. Персонажи на сцене мечутся от обожания до ненависти, как на качелях балансируют от верности до предательства и от страсти до разлуки. И так оно и должно быть, поскольку любовь многогранна и артисты, перевоплощаясь, проживают на сцене множество жизней в поиске ответов на вечные вопросы.

В спектакле заняты:
  • Ирина Безрукова,
  • Игорь Будник,
  • Дарья Демидова,
  • Владимир Клапатюк,
  • Алена Курагина,
  • Маша Лутошкина,
  • Елена Наумкина,
  • Алексей Пятаков,
  • Александр Смирнов,
  • Станислав Фокин,
  • Екатерина Чилингарашвили.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, как в театре «Преображение» прошла премьера спектакля «Концерт для 11 артистов и одной куклы».
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Нижегородцы приступают к строительству межрегионального онкоцентра, проект которого одобрил Владимир Путин
Может вызывать инфекции и рак: названа опасность кофе из уличных автоматов и кофемашин
5 простых советов для обретения стройного тела и плоского живота, которые дают специалисты