Первой премьерой года театрального Нижнего Новгорода станет дивертисмент «Твое черное сердце» в театре «Преображение»
Зрителя 25 января ждет пластический спектакль о любви в постановке хореографа Маши Лугошиной.
Маша Лугошкина полюбилась нижегородским театралам в качестве хореографа после внушительного успеха постановки «Концерт для 11 артистов и одной куклы», которую пластический театр предложил зрителю в ноябре 2019 года.
В 2015 году Маша окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа (мастерская О.Г. Тарасова), а до этого, в 2005 – 2008 годах была артисткой балета Нижегородского театра оперы и балета им.Пушкина, одновременно с этим окончив хореографическое отделение Нижегородского театрального училища им.Евстигнеева.
С 2015 по 2018 года Маша Лугошкина являлась педагогом театрального училища, а в театр музыкально-пластической драмы «Преображение» пришла в 2019 году.
Новая постановка театра «Преображение», хореографический спектакль в форме дивертисмента «Твое черное сердце», станет первой премьерой нового, 2020 года для театрального Нижнего Новгорода.
Хотя строго говоря впервые он был представлен нижегородскому зрителю в ходе Всероссийской акции «Ночь искусств» в начале ноября 2019 года. Многочисленные просьбы театралов, которые приняли постановку с большим воодушевлением, побудили включить ее в постоянный репертуар театра.
Спектакль в пластической форме рассказывает о чувстве и состоянии любви в ее самых различных, подчас — крайних, проявлениях. Персонажи на сцене мечутся от обожания до ненависти, как на качелях балансируют от верности до предательства и от страсти до разлуки. И так оно и должно быть, поскольку любовь многогранна и артисты, перевоплощаясь, проживают на сцене множество жизней в поиске ответов на вечные вопросы.
В спектакле заняты:
- Ирина Безрукова,
- Игорь Будник,
- Дарья Демидова,
- Владимир Клапатюк,
- Алена Курагина,
- Маша Лутошкина,
- Елена Наумкина,
- Алексей Пятаков,
- Александр Смирнов,
- Станислав Фокин,
- Екатерина Чилингарашвили.
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