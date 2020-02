«Вокалист-инноватор» и «человек-оркестр» итальянец Борис Саволделли выступит в нижегородском Арснале

Бориса Саволделли (Италия) называют вокалистом-инноватором и человеком-оркестром. Его главный и основной инструмент – собственный голос, которым и с которым он, кажется. способен делать все что угодно, не используя дополнительных музыкальных инстментов, за исключением различных устройств обработки звука.При этом репертуар Бориса широк и разнообразен – это и The Beatles, и Джимvи Хендрикс, русский романс и композиции Стинга, авангардные стандарты и джазовые импровизации. Практически каждый найдет в его своеобразном творчестве что-то для себя. И не случайно критики, сравнивая артиста с Бобби Макферрина и Элом Джарро, называют Саволделли и авангардистом, и джазменом, и рокером, и электронщиком – и еще много кем.Первый альбом «Insanology», Борис Саволделли записал в 2007 году и сразу же был назван рядом авторитетных музыкальных изданий «одним из главных вокальных событий года». По итогам музыкального года он занял третью позицию в рейтинге вокалистов-мужчин, выпустивших в течение года новые работы. Саволделли уступил только легендарному Тони Беннетту и Элу Джарро.Вторая пластинка «Biocosmopolitan» появилась в 2011 году. Выпустить ее Борису помогли настоящие звезды-виртуозы – бас-гитарист Джимми Хаслип и трубач Паоло Фрезу.Затем следует работа в проекте «Esenin Jazz», где звучат джазовые композиции на стихи одного из любимеших поэтов России – Сергея Есенина. Есенин остается одним из наиболее любимых поэтов и самого Бориса Саволделли.В рамках проекта Борис записал на двух дисках серии композиции на русском, английском и итальянском языках, встав в один ряд с такими значимыми музыкантами как Игорь Бутман, Валерий Пономарев, Стэффорд Хантер, Билл Эванс и другими.Последняя по времени работа Бориса Саволделли – «The Great Jazz Gig in the Sky», которая была завершена в 2016 году. Здесь трио Savoldelli-Casarano-Bardoscia предлагает слушателю джазовую версию одного из самых знаковых альбомов в истории музыки – «The Dark Side Of The Moon» группы Pink Floyd.Выступление Бориса Саволелли в нижегородском Арсенале состоится 27 февраля.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородский филиал Центра современного искусства Арсенал стал одним из первых в нижегородском регионе экспозиционным комплексом, экскурсии по которым может провести мультимедиагид.