Арзамасский историко-художественный музей вошел в список музеев России, экскурсии по которым может провести мультимедиагид
В рамках национального проекта «Культура» Арзамасский историко-художественный музей добился разработки для себя мультимедиагида с дополненной реальностью: теперь можно совершать экскурсии по музею, слушая пояснения виртуального гида, для чего нужно только установить специальное приложение на смартфоне.
Мультимедийный гид разработан на основе цифровой платформы «Artefact».
Для того, чтобы услуги мультимедиагида стали доступны, нужно скачать приложение «Artefact» (https://ar.culture.ru) на личный смартфон и, находясь в экспозиционных залах, открыть в приложении выставку и нажать кнопку «распознать».
Большая часть экспонатов здесь сегодня имеют наклейку AR. Наведя на нее смартфон, вы тем самым включаете эксклюзивную персональную экскурсию с аудиогидом. Услуги экскурсовода «во плоти» вам не требуются.
При этом сотрудники отмечают: уникальную коллекцию Ступинского зала, ради которой многие направлялись в историко-художественный музей Арзамаса, можно даже посмотреть в режиме «Каталог» не покидая собственного дома.
Экспозиции в Арзамасе стали не первыми в регионе, которые вошли в российский гид музеев с дополненной реальностью. Ранее таковыми стали нижегородский филиал государственного центра современного искусства «Арсенал» и Нижегородский государственный художественный музей.
Арзамасский историко-художественный музей был основан в 1957 году. Его можно найти в самом центре города на Соборной площади, он расположен в бывшем доме титулярного советника Александра Москвина. Среди прочих экспонатов посетители могут познакомиться с выставкой, которая посвящена первому в России провинциальному художественному учебному заведению: его открыл в 1802 году живописец и педагог Александр Ступин.
Из 40 предметов экспозиции 35 распознаются приложением «Artefact».
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