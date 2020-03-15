Заявки на участие в открытом региональном конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов принимают в Нижнем Новгороде
До 25 марта в Нижнем Новгороде принимают заявки на участие в открытом региональном конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов. Заявку можно подать, заполнив онлайн-бланк на сайте Учебно-методического центра художественного образования по адресу http://nnumc.ru/igraem/.
Конкурс задуман как одна из возможностей сохранить традиции музыкальной культуры, а также – повысить ансамблевый и исполнительский уровни учащихся детских музыкальных школ и школ искусств нижегородцев и жителей соседних регионов от 5 до 16 лет.
Организаторы выделяют три номинации:
- дуэты,
- трио,
- квартеты и более.
- деревянных духовых инструментов,
- медных духовых инструментов,
- смешанные по составу,
- ударных инструментов.
Компетентное жюри оценит мастерство музыкальных коллективов. В его состав войдут с одной стороны – деятели культуры и искусства из числа профессоров высших и средних профессиональных образовательных учреждений, с другой стороны – исполнители на духовых и ударных инструментах.
Учредили и организовали конкурс региональное министерство культуры, Учебно-методический центр художественного образования и нижегородская детская школа искусств имени Д. Д. Шостаковича.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что 14 и 15 марта в Нижнем Новгороде прошел XV Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни.
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