Заявки на участие в открытом региональном конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов принимают в Нижнем Новгороде

ансамбль духовых инструментов

До 25 марта в Нижнем Новгороде принимают заявки на участие в открытом региональном конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов. Заявку можно подать, заполнив онлайн-бланк на сайте Учебно-методического центра художественного образования по адресу http://nnumc.ru/igraem/.

Конкурс задуман как одна из возможностей сохранить традиции музыкальной культуры, а также – повысить ансамблевый и исполнительский уровни учащихся детских музыкальных школ и школ искусств нижегородцев и жителей соседних регионов от 5 до 16 лет.

Организаторы выделяют три номинации:
  • дуэты,
  • трио,
  • квартеты и более.
Номинации для ансамблей, в свою очередь, делятся на четыре направления:
  • деревянных духовых инструментов,
  • медных духовых инструментов,
  • смешанные по составу,
  • ударных инструментов.
«Играем вместе» проведут на базе нижегородской детской школы искусств № 10 им. Д. Д. Шостаковича. Конкурсанты исполнят по одному произведению с концертмейстером или без – на выбор самих участников. Допускается исполнение программы по нотам – это касается всех  номинаций.

Компетентное жюри оценит мастерство музыкальных коллективов. В его состав войдут с одной стороны – деятели культуры и искусства из числа профессоров высших и средних профессиональных образовательных учреждений, с другой стороны – исполнители на духовых и ударных инструментах.

Учредили и организовали конкурс региональное министерство культуры, Учебно-методический центр художественного образования и нижегородская детская школа искусств имени Д. Д. Шостаковича.

Напомним, ранее МедикФорум писал, что 14 и 15 марта в Нижнем Новгороде прошел XV Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни.
Теги : музыка, концерты, конкурсы, конкурс, состязательность, дети
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