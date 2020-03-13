В Нижнем Новгороде открывается XV Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни
14 и 15 марта в Нижегородском музыкальном училище им. М.А. Балакирева будет проходить XV Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни. Лучшие вокалисты из пяти регионов России соберутся на певческое состязание в количестве более чем 160 человек.
За звание лучших юных исполнителей народной песни поборются представители певческого искусства из Московской, Владимирской, Ивановской, Курской и Нижегородской областей страны. Традиционно в конкурсе имени М.А. Балакирева принимают участие воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных колледжей и училищ.
Конкурс будет проходить в рамках национального проекта «Культура» – того его раздела, который называется «Творческие люди». При создании этого проекта глава российского государства Владимир Путин отметил, что поставлена задача создания условий для творческого развития граждан страны.
У конкурса, как обычно, есть и другая своя специфическая цель: не только сохранить, но и развить традиционную культуру русского народа.
Участники состязания вокалистов будут проходить прослушивания в рамках различных номинаций: «Ансамблевое пение» и «Сольное пение». Кроме того, квалифицированное жюри будет производить отбор на звание лучшего, отделяя профессионалов от любителей, а также организуя среди конкурсантов различные возрастные группы.
Первый день соревнования вокалистов, 14 марта, будет отдан прослушиваниям полностью. На второй день, 15 марта, запланирован мастер-класс от профессора, ведущего деятеля искусств России Евгении Засимовой. Он носит название «Азы обучения народному пению» и адресован не юным конкурсантам, а педагогам и руководителям ансамблей.
Завершится XV Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни имени М.А. Балакирева праздничным гала-концертом, в ходе которого торжественно наградят победителей. Церемония награждения и гала-концерт состоятся в концертном зале Нижегородского музыкального училища.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский фестиваль народных инструментов.
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