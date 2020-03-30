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Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-10 детских шоу в период изоляции в Европе

маша и медведь

Российский мультсериал «Маша и Медведь» попал в топ-10 самых востребованных детских шоу в Европе в период изоляции. Об этом сообщила пресс-служба компании Animaccord, производившей мультфильм, со ссылкой на данные международного исследовательского агентства Parrot Analytics.


Исследование проходило с 11 по 23 марта 2020 года. Популярность шоу измерялась онлайн-запросами детского контента, онлайн-просмотрами детских шоу, интеракцией в социальных сетях и другими. Результаты показали, что дети в Европе, в частности, предпочитают проводить период изоляции в компании любимых российских героев, Маши и Медведя, передает ТАСС.


«Маша и Медведь» - единственный российский мультсериал, который удостоен 4 бриллиантовых «кнопок» - наград YouTube, число подписчиков на каждом из каналов - русском, английском, испанском и португальском – имеет больше 10 миллионов просмотров.


В 2019 году серия «Маша плюс каша» официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. На сегодняшний день мультфильм переведен на 39 языков и показывается в более чем 150 странах мира.

Теги : изоляция, европа
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«Яндекс» определит индекс самоизоляции российских городов
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