Косметолог Шарова: на какие болезни может указывать отекшее утром лицо?

«Отечность, если ее никогда не было, может являться признаком заболеваний: в первую очередь проверяют сердечно-сосудистую систему и почки», - констатировала специалист.

интервью врача косметолога Алисы Шаровой прозвучало мнение о том, что отекшее утром лицо может сигнализировать об имеющихся болезнях почек.Шарова пояснила, что ночью почкам в горизонтально расположенном теле спящего человека работать сложнее, вдобавок на них влияют колебания гормонального фона, происходящие в ночные часы. Если орган нездоров, ослаблен, жидкость особенно активно скапливается в тканях тела, как результат – лицо утром выглядит очень отечным.Что касается болезней сердца, Алиса Шарова уточнила, что в их случае отекшее утром лицо – скорее нехарактерный симптом. При проблемах с сердцем отекам свойственно проявляться в вечернее время – это следствие ослабления деятельности сердца, уставшего от всех нагрузок за день.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , которые могут указывать на дефицит незаменимого витамина B6.