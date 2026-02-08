Косметолог Шарова: на какие болезни может указывать отекшее утром лицо?

Отекшее утром лицо может быть следствием серьезных нарушений здоровья, предупреждает медик.

В интервью врача косметолога Алисы Шаровой прозвучало мнение о том, что отекшее утром лицо может сигнализировать об имеющихся болезнях почек.

«Отечность, если ее никогда не было, может являться признаком заболеваний: в первую очередь проверяют сердечно-сосудистую систему и почки», - констатировала специалист.

Шарова пояснила, что ночью почкам в горизонтально расположенном теле спящего человека работать сложнее, вдобавок на них влияют колебания гормонального фона, происходящие в ночные часы. Если орган нездоров, ослаблен, жидкость особенно активно скапливается в тканях тела, как результат – лицо утром выглядит очень отечным.

Что касается болезней сердца, Алиса Шарова уточнила, что в их случае отекшее утром лицо – скорее нехарактерный симптом. При проблемах с сердцем отекам свойственно проявляться в вечернее время – это следствие ослабления деятельности сердца, уставшего от всех нагрузок за день.

