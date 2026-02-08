В Минздраве Омской области напомнили о важности диспансеризации для выявления рака желудка

0 Фото: MedikForum.ru
В Минздраве Омской области напомнили о важности диспансеризации для выявления рака желудка

В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили о необходимости регулярной диспансеризации для раннего выявления заболеваний желудка и пищевода.

По информации ведомства, онкологические процессы в этих органах часто протекают без выраженных симптомов на начальных этапах. В связи с этим профилактические осмотры, проводимые бесплатно по полису ОМС в поликлиниках по месту прикрепления, остаются важным инструментом для своевременного обнаружения изменений.

Пациенты проходят анкетирование и консультацию, после чего при наличии показаний могут получить направление на дополнительные обследования, включая гастроскопию.

Плановый эндоскопический осмотр желудка предусмотрен в возрасте 45 лет, однако при медицинских показаниях исследование проводится вне зависимости от возраста.

Гастроскопия позволяет выявить воспалительные процессы, предраковые изменения и опухоли на ранних стадиях. По данным Минздрава, это способствует повышению эффективности последующего лечения.

В ведомстве подчеркивают, что ранняя диагностика играет ключевую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями органов пищеварения.

Читать MedikForum.ru в
В Новосибирской области зарегистрировали более 12 тысяч случаев раннего выявления рака
В Ярославской области женщины смогут пройти тестирование на ВПЧ в рамках диспансеризации
В Рязани при диспансеризации выявили четыре случая онкологических заболеваний
Косметолог Шарова: на какие болезни может указывать отекшее утром лицо?
В Минздраве Омской области напомнили о важности диспансеризации для выявления рака желудка
В Лукино-Варино начал работу новый филиал Щелковской больницы