Психиатр Исаев назвал пять фраз, указывающих на формирование алкогольной зависимости

Пять характерных выражений, которые могут свидетельствовать о формировании алкогольной зависимости, перечислил психиатр и нарколог Руслан Исаев.

По словам специалиста, определённые речевые шаблоны могут быть связаны с развитием зависимости от алкоголя. Исаев отметил, что подобные фразы нередко встречаются в повседневной речи людей, сталкивающихся с этой проблемой.

Эксперт подчеркнул, что выявление подобных паттернов мышления может помочь обратить внимание на возможные изменения в поведении. Однако диагностика алкогольной зависимости проводится только на основании совокупности клинических критериев.

Тема зависимости от алкоголя остаётся актуальной для общества, поскольку подобные состояния могут представлять опасность для здоровья.

Исаев рекомендует обращать внимание на речевые особенности, чтобы своевременно заметить возможные признаки формирования зависимости и при необходимости проконсультироваться со специалистом.