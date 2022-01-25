Омикрон: врач Награни называет 5 симптомов, которые легко пропустить
Заразиться Омикроном можно даже после прививки, и эксперты говорят, что существует несколько симптомов, которые легко пропустить, приняв за что-то другое.
Усталость. Состояние слабости, утомленности называлось одним из показательных симптомов Омикрон-инфекции еще осенью врачами из ЮАР, где новый штамм был впервые зафиксирован. Но чувство усталости может быть обычным следствием перегрузок, напряжения или недосыпа, которым подвергаются все современные люди. Поэтому как признак ковида его легко пропустить, списав на разные факторы.
Врач Сачин Награни (США) рассказал в интервью, как проявляется усталость на фоне заражения.
«Пациенты описывают крайнюю усталость, ощущение умственного или физического истощения, критическую потерю энергии».
Эксперт заявил, что необычная для человека усталость может быть ранним маркером инфекции COVID-19.
Боли в теле. Телесный дискомфорт, боли в мышцах, по словам специалиста, тоже могут упускаться из виду, поскольку являются распространенной проблемой. Между тем, они могут указывать на ковид, возникая в результате борьбы иммунной системы с вирусом.
Исчезновение аппетита. Данное состояние является характерным «побочным эффектом» вирусных инфекций. Доктор Награни говорит, что таким признаком может проявляться коронавирусная инфекция, вызванная любым штаммом, например, той же Дельтой. Что характерно: из пациентов, ощущавших упадок аппетита (вплоть до отвращения к еде), многие также сталкивались с мозговым туманом.
Гастроэнтерологические симптомы: тошнота и диарея. Согласно данным, которые опубликовал Журнал микробиологии, иммунологии и инфекций (Journal of Microbiology, Immunology and Infection),
«тошнота и рвота стали двумя наиболее распространенными симптомами, сопровождавшими ключевые признаки COVID-19, такие как боль в горле или потеря вкуса и обоняния».
Также желудочно-кишечные симптомы инфекции могут включать боли в животе, диарею, однако их легко пропустить, приняв за рутинное несварение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как определить по возникшей усталости, что ее мог вызвать Омикрон.
Сачин Награни (Sachin Nagrani)
Здоровье
доктор медицины, семейный врач
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