Омикрон: врач Награни называет 5 симптомов, которые легко пропустить

«Пациенты описывают крайнюю усталость, ощущение умственного или физического истощения, критическую потерю энергии».

«тошнота и рвота стали двумя наиболее распространенными симптомами, сопровождавшими ключевые признаки COVID-19, такие как боль в горле или потеря вкуса и обоняния».