Названы два симптома Омикрона, которые проявляются до положительного теста

«Пациенты определяют ее как крайнюю усталость, возникающая в результате умственного или физического перенапряжения».

Какие симптомы могут говорить о том, что, сдав ПЦР-тест, вы получите положительный результат? Сегодня, в условиях распространения Омикрон-штамма врачи называют такими предвестниками диагноза два состояния, которые могут создавать у многих людей обманчивое ощущение рутинной усталости, реакции на погоду или следствия недосыпа.Исследовательские данные говорят, что усталость как маркер заражения наблюдается в более 60% случаев коронавирусной инфекции, – об этом сообщил в интервью эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Сачин Награни.Врач рекомендует проходить тест на коронавирус при появлении любой «необычно ощущаемой усталости» или разбитости, из-за которых становится трудно заниматься будничными делами.Ощущение потери баланса тела, дурноты, головокружения, напоминающее неприятные состояния, вызываемые перепадами давления или уровня сахара в крови, тоже могут указывать на заражение Омикроном.Врач отмечает, что некоторые типы вирусных инфекций могут вызывать головокружение после воздействия на внутреннее ухо и находящиеся там нервы. Подобный эффект способен вызывать и коронавирус. Человек при этом будет испытывать ухудшение самочувствия, напоминающее неблагоприятное состояние нарушенного вестибулярного аппарата или метеозависимость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при заражении Омикроном развивается гиперстезия , при которой человека начинают преследовать необычайно сильные боли.