Не норма: названы критерии слишком обильной менструации

Врач объяснила, что одним из важнейших критериев нормы в менструации выступает объем выделений. При отсутствии нарушений он составляет от 5 до 80 мл.Самостоятельно оценить объем кровопотери бывает сложно, однако, по словам специалиста, есть ряд критериев, которые указывают на слишком обильную менструацию.Так, обратить внимание следует на следующие признаки:необходимость замены средств личной гигиены (из-за их наполненности) возникает чаще 1 раза в 3 часа;необходимость в одновременном использовании двух средств гигиены;ночные пробуждения для смены средства личной гигиены;железодефицитная анемия;на протяжении критических дней требуется больше 21 тампона или прокладки;сгустки в выделениях бывают более 2,5 см в диаметре (размером примерно с грецкий орех).При наличии таких критериев, эксперт рекомендует обратиться за помощью к врачу.