Не норма: названы критерии слишком обильной менструации
Гинеколог Елена Джамале рассказала, как определить отклонение от нормы в объеме менструальных выделений.
Врач объяснила, что одним из важнейших критериев нормы в менструации выступает объем выделений. При отсутствии нарушений он составляет от 5 до 80 мл.
Самостоятельно оценить объем кровопотери бывает сложно, однако, по словам специалиста, есть ряд критериев, которые указывают на слишком обильную менструацию.
Так, обратить внимание следует на следующие признаки:
необходимость замены средств личной гигиены (из-за их наполненности) возникает чаще 1 раза в 3 часа;
необходимость в одновременном использовании двух средств гигиены;
ночные пробуждения для смены средства личной гигиены;
железодефицитная анемия;
на протяжении критических дней требуется больше 21 тампона или прокладки;
сгустки в выделениях бывают более 2,5 см в диаметре (размером примерно с грецкий орех).
При наличии таких критериев, эксперт рекомендует обратиться за помощью к врачу.
Елена Джамале
Здоровье
Акушер-гинеколог, врач-эксперт
Оставить комментарий