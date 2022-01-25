Из-за ошибки врачей молодой мужчина полностью ослеп
Молодой человек потерял зрение после того, как врачи дважды не смогли диагностировать у него неизлечимую опухоль мозга. Всякий раз они принимали её за последствия рабочего стресса.
29-летний менеджер магазина Энди Пил (Andi Peel) из английского Лейчестера начал страдать от сильных головных болей после интенсивных рабочих смен в своём магазине по продаже мобильных телефонов в августе 2019 года. Поначалу он считал, что просто тяжело работает, но боли не проходили, и тогда он посетил врача общей практики. Тот тоже диагностировал у Энди мигрень на фоне рабочего стресса.
Однако через некоторое время молодой человек оказался в больнице из-за панической атаки, в результате которой он даже столкнулся со спутанностью сознания и потерей памяти. Но и здесь после осмотра пациента врачи списали головные боли на рабочий стресс и выписали Энди домой. Лишь в январе 2020 года его опухоль наконец диагностировали, когда молодой человек пришёл к врачу и в третий раз и пожаловался на то, что уже не может нормально жить из-за болевых ощущений.
У Энди диагностировали мультиформную глиобластому - быстро растущую опухоль, которая обычно начинается в мозге. Она продолжила рост, несмотря на радиотерапию и химиотерапию. В настоящее время Энди полностью ослеп. Его опухоль удалили в одной из больниц Ноттингема, но пока прогнозы врачей неутешительны. Как правило, такие злокачественные новообразования к моменту диагноза уже проникают глубоко в мозг. Так что хирургам удаётся извлечь лишь часть опухоли, которую можно вырезать, не нанося повреждений окружающим тканям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий