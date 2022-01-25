Мужчины определенного склада подвержены опасным заболеваниям
Мужчины, склонные к невротизму и беспокойству, в значительной степени подвержены опасным заболеваниям, включая сердечные патологии, сахарный диабет.
Журнал Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association) опубликовал выводы исследователей, установивших, что мужчины определенного склада личности подвержены опасным заболеваниям, которые могут возникать у них уже в молодом возрасте. Речь идет о мужчинах с высоким уровнем невротизма.
Невротизм является особенностью личности – невротикам свойственно интерпретировать любые внештатные обстоятельства как угрожающие или опасные, они воспринимают окружающий мир с негативизмом и подозрительностью, сильно нервничают по любым пустякам. Люди с высоким уровнем невротизма часто испытывают такие эмоции, как страх, тревога, печаль, гнев, которые у них к тому же бывают очень концентрированными.
Учеными были обследованы более тысячи мужчин, средний возраст которых составлял 53 года. Исследователи пришли к заключению, что
«мужчины, склонные к невротизму, испытывают больше стресса и подвергаются повышенному риску сердечных заболеваний, а также диабета 2 типа в более молодом возрасте».
Специалисты констатировали, что более высокий уровень невротизма у представителей сильного пола был связан с высокой вероятностью наличия шести или более факторов риска кардиометаболических заболеваний. К таким факторам, например, относятся гипертония, высокие уровни сахара и холестерина, повышенное содержание в крови маркеров воспаления, ожирение. По словам ученых, подобная закономерность проявляется у мужчин разных возрастных групп, как у 30-летних, так и среди 60-летних.
Научные работники говорят, что мужчины-невротики в сильной степени страдают от влияния стресса – для них это более весомый фактор риска потерять здоровье, чем для людей другого склада. В их случае беспокойство, страх, переживания легко становятся неконтролируемыми, негативно воздействуя на работу организма и нарушая повседневную жизнь.
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