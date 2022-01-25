Мужчины определенного склада подвержены опасным заболеваниям

«мужчины, склонные к невротизму, испытывают больше стресса и подвергаются повышенному риску сердечных заболеваний, а также диабета 2 типа в более молодом возрасте».

Журнал Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association) опубликовал выводы исследователей, установивших, что мужчины определенного склада личности подвержены опасным заболеваниям, которые могут возникать у них уже в молодом возрасте. Речь идет о мужчинах с высоким уровнем невротизма.Невротизм является особенностью личности – невротикам свойственно интерпретировать любые внештатные обстоятельства как угрожающие или опасные, они воспринимают окружающий мир с негативизмом и подозрительностью, сильно нервничают по любым пустякам. Люди с высоким уровнем невротизма часто испытывают такие эмоции, как страх, тревога, печаль, гнев, которые у них к тому же бывают очень концентрированными.Учеными были обследованы более тысячи мужчин, средний возраст которых составлял 53 года. Исследователи пришли к заключению, чтоСпециалисты констатировали, что более высокий уровень невротизма у представителей сильного пола был связан с высокой вероятностью наличия шести или более факторов риска кардиометаболических заболеваний. К таким факторам, например, относятся гипертония, высокие уровни сахара и холестерина, повышенное содержание в крови маркеров воспаления, ожирение. По словам ученых, подобная закономерность проявляется у мужчин разных возрастных групп, как у 30-летних, так и среди 60-летних.Научные работники говорят, что мужчины-невротики в сильной степени страдают от влияния стресса – для них это более весомый фактор риска потерять здоровье, чем для людей другого склада. В их случае беспокойство, страх, переживания легко становятся неконтролируемыми, негативно воздействуя на работу организма и нарушая повседневную жизнь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы чаще всего становятся первым сигналом диабета.