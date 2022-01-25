Чем опасны для мужчин волнения в среднем возрасте
Если мужчины очень много волнуются в среднем возрасте, то у них увеличивается риск болезней сердца и диабета второго типа. К такому выводу пришли эксперты из Бостонского университета.
Волнения в среднем возрасте для мужчин угрожают повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Учёные из Бостона наблюдали за 1 500 мужчин, имевших средний возраст 53 года. Наблюдения продолжались 40 лет. Оказалось, что те представители сильного пола, которые демонстрировали наибольшие волнения на момент начала наблюдений, на 13% чаще впоследствии имели не менее 6 ключевых маркеров плохого здоровья. К ним относятся ожирение, повышенное артериальное давление и высокий холестерин.
Наличие этих 6 факторов риска предполагает повышенный риск кардиометаболических заболеваний. Так называют группу расстройств, в которые входят инфаркты, инсульты, диабет второго типа и жировой гепатоз. Исследование однозначно показывает, что высокий уровень тревожности среди мужчин связан с биологическими процессами, которые увеличивают вероятность кардиологических и метаболических нарушений.
Исследование не затрагивало женщин, а по его результатам можно предположить, что профилактика нервных расстройств у мужчин в среднем возрасте окажет очень полезное воздействие в деле укрепления их здоровья в последующие годы. Мужчинам крайне важно также в случае расшатанных нервов следить за своим весом и проходить через профилактические осмотры, не запуская артериальное давление и холестерин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бостонский университет
Здоровье
частный исследовательский университет, расположен в Бостоне, штат Массачусетс, США. Основан в 1839 году. Второй по размерам исследовательский университет в стране: здесь обучается свыше 34 тысяч студентов и работает более 4 тысяч преподавателей.
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