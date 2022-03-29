Наличие диабета увеличивает риск 57 других расстройств
Учёные из Кембриджского университета пришли к печальному выводу о том, что диабет второго типа увеличивает риск 57 других расстройств. Поэтому диабетикам нужно соблюдать осторожность.
Люди с диабетом второго типа имеют более высокий риск 57 других заболеваний, включая рак, болезни почек и неврологические недуги, как показало самое масштабное исследование по этому поводу. Миллионы людей во всем мире страдают диабетом второго типа, вызывающимися избыточным весом и малоподвижным образом жизни, или плохой наследственностью. Хорошо известно, что это состояние увеличивает риск проблем со здоровьем. Теперь исследователи из Кембриджского университета смогли показать истинный размах этих проблем.
Эксперты обнаружили, что в среднем у людей с диабетом эти проблемы со здоровьем возникали на 5 лет раньше, чем у не болевших диабетом. Выводы исследования подчеркивают настоятельную необходимость снижения риска развития диабета второго типа у большего числа людей. Учеными изучены данные о трех миллионах британцев, а также о 116 заболеваниях, обычно наблюдаемых в среднем возрасте.
У людей с диабетом второго типа был более высокий риск 57 состояний, а общий риск рака повышался на 9%. При этом у диабетиков вероятность развития терминальной стадии заболевания почек вырастала в 5,2 раза, в 4,4 раза увеличивался риск развития рака печени и в 3,2 раза была выше вероятность дегенерации желтого пятна – тяжелой болезни глаз. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
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