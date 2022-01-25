Материнские пособия укрепляют мозг ребёнка
Выдача денежных пособий молодым мамам может усилить активность мозга их малышей. К такому удивительному выводу пришли учёные из Колумбийского университета.
В России и многих других странах в условиях пандемии увеличился уровень выдачи детских пособий. Наша страна вообще много делает для того, чтобы поправить плачевную демографическую ситуацию. И вот теперь оказывается, что получение тех самых детских пособий положительно влияет на активность мозга ребёнка, как установили американские учёные. Они проследили за тем, какое влияние оказывает чек на $333, который каждый месяц получали некоторые молодые мамы из США.
В сферу внимания исследователей попали около 1 000 женщин с низким уровнем достатка, подпавших под данную программу помощи. Итоги этого исследования подтверждают выводы предыдущих работ, которые связывали детей из бедных семей с определёнными изменениями в структуре и функционале их мозга, по сравнению с их ровесниками из семей более обеспеченных.
Материальные стимулы для таких мам усиливали высокочастотную активность мозга их детей, которая связана с развитием языковых, когнитивных и социально-эмоциональных навыков у здоровых годовалых детей. При этом в исследовании приняли участие этнически разные группы матери, среди которых были и афроамериканцы, и представители испаноязычных групп, и белые американцы. Годовой доход таких семей не превышал $20 000, из-за чего чек на $333 ежемесячно увеличивал этот показатель на 20%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Колумбийский университет
Здоровье
частный исследовательский университет в Нью-Йорке, один из известнейших и престижнейших университетов США, входит в элитную Лигу плюща. Университет расположен в районе Манхэттен, где занимает 6 кварталов
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