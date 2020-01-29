Алкоголь во время беременности опасен для мозга ребенка
Употребление алкоголя во время беременности действительно негативно влияет на мозг детей. К такому выводу пришли ученые из Университета Бристоля.
Исследование британских ученых показало, что употребление алкогольных напитков в любой период беременности приводит к снижению функционала мозга у малышей. Исследователи сравнили результаты 23 научных работ, изучавших роль спиртного во время беременности. Обнаружены доказательства того, что алкоголь также приводит к дефициту массы тела ребёнка. Это поддерживает жёсткие рекомендации врачей о том, что любое количество горячительных напитков будущим мамам противопоказано.
В сферу внимания ученых попали дети от тех же самых родителей, чьи мамы сокращали или увеличивали дозы алкоголя между беременностями. Важно, что изучены результаты рандомизированных контролируемых исследований вместо традиционных наблюдательных, при которых участники уже подвергаются или не подвергаются факторам риска и никак их не изменяют. Все исследования, попавшие в этот обзор, пытались сопоставлять различные группы людей в зависимости от того, какое количество алкоголя они употребляли во время беременности.
Метаанализ не показал никакого безопасного уровня спиртных напитков для будущих мам. Именно поэтому авторы призывают женщин вообще не притрагиваться к спиртному, если они ожидают ребёнка. Некоторые врачи и ученые также полагают, что от спиртного следует воздерживаться женщинам, которые ещё только планируют зачать малыша. Это воздержание благотворно повлияет на его здоровье. Материалы опубликованы International Journal of Epidemiology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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