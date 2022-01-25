ЛОР-врач Зайцев: как можно помочь себе при лечении Омикрон-инфекции
По словам врача отоларинголога Владимира Зайцева, штамм Омикрон при заражении активно размножается в области носоглотки.
ЛОР-врач Владимир Зайцев напомнил в интервью, что Омикрон-инфекция проявляет себя многими симптомами, свойственными ОРЗ, ОРВИ. При этом наблюдаются характерные состояния дискомфорта в носоглотке, горле.
«Присутствует клиника острого фарингита, клиника ангины», - заметил медик.
Известно, что новый штамм, в отличие от предыдущих, не провоцирует агрессивного воспаления легких, бронхов.
«Он, как правило, останавливается на уровне носа, носоглотки».
ЛОР-врач Зайцев сообщил, как можно помочь себе при лечении Омикрон-инфекции.
- Появление любых признаков недомогания, простуды – это сигнал, чтобы оставаться дома, изолироваться.
- Можно воспользоваться антисептиками на водной основе, обрабатывать ими полость носа, глотку.
- Употреблять продукты, насыщенные витамином С.
- Достаточно много пить чистой воды.
«Разрушение вируса ускоряется благодаря обильному питью», - добавил врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у людей, пьющих вино, был обнаружен несколько сниженный риск заразиться коронавирусом.
Владимир Зайцев
Здоровье
ЛОР-врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
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