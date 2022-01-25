ЛОР-врач Зайцев: как можно помочь себе при лечении Омикрон-инфекции

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кашель

По словам врача отоларинголога Владимира Зайцева, штамм Омикрон при заражении активно размножается в области носоглотки.

ЛОР-врач Владимир Зайцев напомнил в интервью, что Омикрон-инфекция проявляет себя многими симптомами, свойственными ОРЗ, ОРВИ. При этом наблюдаются характерные состояния дискомфорта в носоглотке, горле.

«Присутствует клиника острого фарингита, клиника ангины», - заметил медик.

Известно, что новый штамм, в отличие от предыдущих, не провоцирует агрессивного воспаления легких, бронхов.

«Он, как правило, останавливается на уровне носа, носоглотки».

ЛОР-врач Зайцев сообщил, как можно помочь себе при лечении Омикрон-инфекции.
  • Появление любых признаков недомогания, простуды – это сигнал, чтобы оставаться дома, изолироваться.
  • Можно воспользоваться антисептиками на водной основе, обрабатывать ими полость носа, глотку.
  • Употреблять продукты, насыщенные витамином С.
  • Достаточно много пить чистой воды.
«Разрушение вируса ускоряется благодаря обильному питью», - добавил врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у людей, пьющих вино, был обнаружен несколько сниженный риск заразиться коронавирусом.
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Здоровье
ЛОР-врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
Теги : лечение коронавируса, Омикрон-штамм, Владимир Зайцев