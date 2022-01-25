Врач назвал категорию людей, наиболее восприимчивых к Омикрон-инфекции
По мнению эпидемиолога Александра Горелов, наиболее восприимчивыми к заражению являются люди, которые не были иммунизированы.
Российский врач, ученый высказался в интервью о том, что определенная категория людей может быть наиболее подверженной заражению новым ковидным штаммом Омикрон. Александр Горелов считает, что риск инфицироваться этим вариантом особенно высок у тех, кто никогда еще не сталкивался с коронавирусом.
«Любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию Омикроном», - поделился мнением врач.
Считается, что инфекция, которая могла быть перенесена человеком ранее, способствует формированию иммунной памяти, благодаря которой иммунная система лучше отражает атаки вируса при последующих столкновениях. Кроме того, организм иммунизируют прививки – они могут не давать стопроцентной защиты от «короны», однако определенный защитный потенциал все же создают.
Соответственно, люди, которые никогда не сталкивались с коронавирусами или не были вакцинированы, оказываются наиболее подверженными заражению новым штаммом, являющимся самым контагиозным за время пандемии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно помочь себе при лечении возникшей Омикрон-инфекции.
Александр Горелов
Здоровье
эпидемиолог, член-корреспондент РАН, один из руководителей Роспотребнадзора
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