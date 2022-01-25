Врач назвал категорию людей, наиболее восприимчивых к Омикрон-инфекции

«Любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию Омикроном», - поделился мнением врач.

Российский врач, ученый высказался в интервью о том, что определенная категория людей может быть наиболее подверженной заражению новым ковидным штаммом Омикрон. Александр Горелов считает, что риск инфицироваться этим вариантом особенно высок у тех, кто никогда еще не сталкивался с коронавирусом.Считается, что инфекция, которая могла быть перенесена человеком ранее, способствует формированию иммунной памяти, благодаря которой иммунная система лучше отражает атаки вируса при последующих столкновениях. Кроме того, организм иммунизируют прививки – они могут не давать стопроцентной защиты от «короны», однако определенный защитный потенциал все же создают.Соответственно, люди, которые никогда не сталкивались с коронавирусами или не были вакцинированы, оказываются наиболее подверженными заражению новым штаммом, являющимся самым контагиозным за время пандемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно помочь себе при лечении возникшей Омикрон-инфекции.