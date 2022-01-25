Популярная минеральная добавка, которая может навредить здоровью мозга
Большую часть полезного, в котором нуждается ваше тело, можно найти в продуктах, которые вы едите. Добавки не нужны, если только вы не склонны к определенному дефициту. Неконтролируемый врачом прием добавок может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
По данным Комитета врачей за ответственную медицину (Physicians Committee for Responsible Medicine), вам следует «избегать» добавок с железом. Этот металл может «навредить» здоровью мозга, предупреждает ПКРМ.
«Принимайте добавки железа только по указанию врача».
Насколько осторожным вы должны быть?
Железо является жизненно важным компонентом крови, оно помогает переносить кислород из легких в остальную часть нашего тела.
Повышение уровня железа в головном мозге является известной особенностью старения и некоторых заболеваний головного мозга. Это вызвало опасения, что изменения уровня железа могут увеличить риск развития деменции у человека.
«Существуют противоречивые данные о том, увеличивают ли изменения уровня железа в крови риск развития деменции у человека, но исследователи обнаружили связь между повышенным содержанием железа в мозге и ухудшением симптомов», — сообщает Alzheimer’s Research UK.
Другие органы здравоохранения также выразили озабоченность, но также не хотят делать выводы.
«Текущее исследование показывает, что, вероятно, существует связь между встречающимися в природе металлами и развитием или прогрессированием болезни Альцгеймера», — говорится в сообщении Общества Альцгеймера (AS).
Сколько железа нужно?
По данным NHS, количество железа, которое вам нужно, составляет:
- 8,7 мг в день для мужчин старше 18 лет.
- 14,8 мг в день для женщин в возрасте от 19 до 50 лет.
- 8,7 мг в день для женщин старше 50 лет.
Physicians Committee for Responsible Medicine
Здоровье
Некоммерческая исследовательская, медицинская и правозащитная организация, базирующаяся в Вашингтон (США).
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