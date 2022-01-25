Популярная минеральная добавка, которая может навредить здоровью мозга

«Принимайте добавки железа только по указанию врача».

Насколько осторожным вы должны быть?

«Существуют противоречивые данные о том, увеличивают ли изменения уровня железа в крови риск развития деменции у человека, но исследователи обнаружили связь между повышенным содержанием железа в мозге и ухудшением симптомов», — сообщает Alzheimer’s Research UK.

«Текущее исследование показывает, что, вероятно, существует связь между встречающимися в природе металлами и развитием или прогрессированием болезни Альцгеймера», — говорится в сообщении Общества Альцгеймера (AS).

Сколько железа нужно?

8,7 мг в день для мужчин старше 18 лет.

14,8 мг в день для женщин в возрасте от 19 до 50 лет.

8,7 мг в день для женщин старше 50 лет.