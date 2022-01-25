Иммунолог Викулов: какие симптомы Омикрон-инфекции не требуют вызова врача

«При легком недомогании скорую помощь вызывать не стоит. Температура 37,8 градусов – это не повод для вызова медиков», - сказал эксперт.

Очень сильный жар, при котором плохо помогают стандартные жаропонижающие из аптеки, держащийся два дня и дольше.

Приступы рвоты.

Участившийся жидкий стул.

Сильное головокружение, при котором также имеется высокая температура.

Одышка, ощущаемая в состоянии покоя.