Иммунолог Викулов: какие симптомы Омикрон-инфекции не требуют вызова врача
Даже если возникают симптомы, говорящие об инфекции, они не всегда требуют вызова врача.
В интервью ученого, инфекциониста, иммунолога Георгия Викулова прозвучали пояснения о том, какие симптомы недомогания, связанного с инфицированием омикрон-штаммом не требуют специальной медицинской помощи и могут быть вполне пережиты человеком в домашних условиях.
Викулов подчеркнул: даже если возникают состояния, позволяющие понять, что произошло заражение, не нужно паниковать. Прежде всего, важно понимать, являются ли симптомы инфекции достаточно легкими, чтобы не вызывать из-за них скорую помощь. Например, заметил иммунолог, не требуют вызова врача небольшое повышение температуры.
«При легком недомогании скорую помощь вызывать не стоит. Температура 37,8 градусов – это не повод для вызова медиков», - сказал эксперт.
Викулов добавил, что при симптомах, не являющихся тяжелыми с врачами лучше консультироваться дистанционно.
Также ученый назвал тяжелые симптомы, когда вызов «Скорой» действительно оправдан.
- Очень сильный жар, при котором плохо помогают стандартные жаропонижающие из аптеки, держащийся два дня и дольше.
- Приступы рвоты.
- Участившийся жидкий стул.
- Сильное головокружение, при котором также имеется высокая температура.
- Одышка, ощущаемая в состоянии покоя.
Георгий Викулов
Здоровье
директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист, иммунолог-аллерголог, к.м.н.
Комментарии
Оставить комментарий