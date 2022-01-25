Иммунолог Викулов: какие симптомы Омикрон-инфекции не требуют вызова врача

1 366 Фото: istockphoto.com
плохое самочувствие

Даже если возникают симптомы, говорящие об инфекции, они не всегда требуют вызова врача.

В интервью ученого, инфекциониста, иммунолога Георгия Викулова прозвучали пояснения о том, какие симптомы недомогания, связанного с инфицированием омикрон-штаммом не требуют специальной медицинской помощи и могут быть вполне пережиты человеком в домашних условиях.

Викулов подчеркнул: даже если возникают состояния, позволяющие понять, что произошло заражение, не нужно паниковать. Прежде всего, важно понимать, являются ли симптомы инфекции достаточно легкими, чтобы не вызывать из-за них скорую помощь. Например, заметил иммунолог, не требуют вызова врача небольшое повышение температуры.

«При легком недомогании скорую помощь вызывать не стоит.  Температура 37,8 градусов – это не повод для вызова медиков», - сказал эксперт.

Викулов добавил, что при симптомах, не являющихся тяжелыми с врачами лучше консультироваться дистанционно.

Также ученый назвал тяжелые симптомы, когда вызов «Скорой» действительно оправдан.
  • Очень сильный жар, при котором плохо помогают стандартные жаропонижающие из аптеки, держащийся два дня и дольше.
  • Приступы рвоты.
  • Участившийся жидкий стул.
  • Сильное головокружение, при котором также имеется высокая температура.
  • Одышка, ощущаемая в состоянии покоя.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа категория людей, наиболее восприимчивых к Омикрон-инфекции.
Георгий Викулов
Георгий Викулов
Здоровье
директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист, иммунолог-аллерголог, к.м.н.
Теги : Омикрон в России, вызов врача, Георгий Викулов

Комментарии

  1. Оно, конечно, хорошо, но кто тогда выдаст больничный?

    25-01-2022 20:22  

  2. Не вызывай врача, иди ищи другую работу с волчьим билетом за прогулы, че...

    26-01-2022 03:58  