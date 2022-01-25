Резкое повышение давления: врачи назвали необычные признаки Омикрон-инфекции
Врачи из Петербурга рассказали, что при заражении Омикроном может резко повышаться кровяное давление или внезапно наступает улучшение.
Першение в горле, слабость, повышение температуры, насморк – все эти признаки, обычно наблюдаемые при простуде и других ОРВИ, часто возникают у людей, инфицированных новым ковидным штаммом Омикрон. Об этом в беседе с журналистами рассказали медработники из Петербурга.
Помимо этих, не вызывающих удивления симптомов, сигналами Омикрон-инфекции могут быть и необычные состояния. Например, может резко пройти сильный жар.
«Бывает, три дня держится температура 39 градусов, а на четвертый – как будто ничего и не было», – рассказала участковая медсестра Лола Агавердиева.
По словам другого медика, главного врача поликлиники Людмилы Керимовой, одним из необычных признаков заражения Омикроном может быть изменившееся артериальное давление.
«Есть те, у кого вдруг резко повышается давление», - уточнила врач.
Также, добавляют специалисты, многие люди могут поражаться Омикрон-инфекцией бессимптомно. Самый большой риск, по их мнению, заключается в том, что
«никто не знает, как это заболевание будет протекать у того, кто может быть заражен».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы Омикрон-инфекции не требуют вызова врача.
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