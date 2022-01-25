Резкое повышение давления: врачи назвали необычные признаки Омикрон-инфекции

«Бывает, три дня держится температура 39 градусов, а на четвертый – как будто ничего и не было», – рассказала участковая медсестра Лола Агавердиева.

«Есть те, у кого вдруг резко повышается давление», - уточнила врач.

«никто не знает, как это заболевание будет протекать у того, кто может быть заражен».