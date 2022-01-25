Пульмонолог Пурясев: своего воспаления легких человек может не ощущать

«Практика показывает, что заразившиеся коронавирусной инфекцией не сразу узнают о своем поражении легких, поскольку не ощущают специфических изменений», - заметил Сергей Пурясев.

«В обычном режиме жизни человек использует лишь 30 процентов возможностей легких, остальные 70 процентов не задействованы. Поэтому при поражении легочной ткани можно не заметить, что нагрузка на легкие возросла».