Пульмонолог Пурясев: своего воспаления легких человек может не ощущать
Воспаление легких, возникающее при коронавирусной инфекции, может не ощущаться заразившимся человеком, констатирует пульмонолог Сергей Пурясев.
В интервью врача прозвучало объяснение тому факту, что человек, заболевающий COVID-19, может не чувствовать своего воспаления легких.
«Практика показывает, что заразившиеся коронавирусной инфекцией не сразу узнают о своем поражении легких, поскольку не ощущают специфических изменений», - заметил Сергей Пурясев.
Врач-пульмонолог сообщил, что даже те пациенты, чьи легкие были поражены на 45 процентов, могли не знать о своем воспалении этого органа.
По словам Пурясева, подобная «бесчувственность» возникает из-за того, что организм при заболевании начинает задействовать свои компенсаторные механизмы. При поражении легких система дыхания перестраивается так, чтобы ущерб, который наносит телу пневмония, оказался минимальным, и ткани продолжали получать кислород.
Вдобавок, пояснил врач, сами легкие у здоровых людей не работают в полную мощь – об этом позаботилась природа.
«В обычном режиме жизни человек использует лишь 30 процентов возможностей легких, остальные 70 процентов не задействованы. Поэтому при поражении легочной ткани можно не заметить, что нагрузка на легкие возросла».
В то же время, подсказал Пурясев, при внимательном отношении к себе можно заметить некоторые симптомы: таковыми может оказаться легкая одышка или необычный кашель.
Классическими симптомами пневмонии являются высокая температура, затрудненное дыхание, хрипы и боль в груди, выделение плотной цветной мокроты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы рака можно принять за аллергию.
Сергей Пурясев
Здоровье
врач-пульмонолог
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