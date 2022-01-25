Врач Черемушкин: некоторые симптомы рака можно принять за аллергию

«Небольшое количество опухолевых клеток вырабатывают специфические белки, вызывающие процессы, которые часто принимают за обычную аллергию», - поделился Евгений Черемушкин.

интервью медик сообщил, что в случае рака некоторые симптомы способны возникать за годы до появления тех признаков, которые позволяют диагностировать злокачественное заболевание. Такими симптомами, в частности, могут быть проблемы с организмом, ассоциированные с аллергией.Онколог привел пример с развитием опухоли гипофиза. Начиная развиваться, данное образование выделяет предгормоны, что ведет к появлению внешних признаков, создающих обманчивое впечатление возникшей у человека аллергии. В их числе – зуд и покраснения кожи, высыпания на ней.Также, добавил Черемушкин, за аллергию можно принять опухоли, развивающиеся в костной ткани, лимфомы, миеломную болезнь.Врач призвал при возникших аллергических явлениях проверять, не являются ли увеличенными лимфоузлы, и если да – обращаться за обследованием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный уровень кальция в крови может говорить о развитии в организме рака.