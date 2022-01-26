"Прислушивайтесь к себе": диетолог рассказала о чувстве вины за съеденное

«Прислушивайтесь к себе! Мы должны стараться есть более здоровую еду, но не прививать себе чувство вины, если захотели что-то другое», — говорит эксперт.

По словам специалиста, камнем преткновения диетологов и психологов выступает вопрос: есть нужно полезную или желаемую пищу? Первые порекомендовали бы, например, рыбу, а вторые — то, что хочется. Поэтому многим часто не понятно, как питаться вкусно, но при этом сохранить ментальное и физическое здоровье.Она пояснила: не следует терзать себя угрызениями совести за съеденную булочку, отказ от подсчета калорий, обед без овощей, кофе с молоком или смузи без зелени. Есть хлеб вредно, только если это единственный продукт питания за день.Конечно, есть те, кто большую часть времени хочет есть сладости и совсем не хочет употреблять овощи. Для того, чтобы решить это проблему врач рекомендует обратиться за профессиональной помощью.