Отказываться от сладкого оказалось опасно

"Не стоит забывать, что быть здоровым также означает и иметь хорошее психическое здоровье", - подчеркнула диетолог.

Во многих случаях это провоцирует срыв и еще большее употребление сладкого, что негативно сказывается на здоровье. Бриджит Цейтлин утверждает, что эту проблему можно с легкостью решить. Диетолог советует не превращать пищу во "врага". Достаточно изредка позволять себе есть то, чего хочется, но не злоупотреблять вредной едой.