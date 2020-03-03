Отказываться от сладкого оказалось опасно
Отказ от сладкой пищи может положительно повлиять на физическое здоровье и фигуру, однако некоторые начинают испытывать проблемы с психикой из-за постоянного стресса и чувства вины. Об этом рассказала диетолог Бриджит Цейтлин. По ее словам, отказ от сладкого провоцирует еще большее влечение человека к этой пище.
"Не стоит забывать, что быть здоровым также означает и иметь хорошее психическое здоровье", - подчеркнула диетолог.
Во многих случаях это провоцирует срыв и еще большее употребление сладкого, что негативно сказывается на здоровье. Бриджит Цейтлин утверждает, что эту проблему можно с легкостью решить. Диетолог советует не превращать пищу во "врага". Достаточно изредка позволять себе есть то, чего хочется, но не злоупотреблять вредной едой.
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