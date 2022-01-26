Врач рассказал, как просмотр телевизора влияет на продолжительность жизни

«Откажитесь от просмотра телевизора сами и посоветуйте это сделать вашим родственникам и знакомым. Лучше проведите это время прогуливаясь по паркам, бульварам и проспектам», — резюмировал специалист.

Давно известно, что малоподвижный образ жизни пагубно сказывается на здоровье. В частности, как пояснил врач, отсутствие физической активности повышает риски сердечно-сосудистых катастроф.Однако, как показало недавнее исследование, неподвижность тоже бывает разной. Так, научные деятели выяснили, что люди, которые смотрят телевизор более 4 часов в день имеют вероятность «заработать» инфаркт или инсульт на 50% больше, чем те, кто уделяет такому досугу менее 2 часов или сидит на рабочем месте 4 часа.