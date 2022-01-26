Инъекции жира лечат распространенную причину болей в ногах

«Мы разработали эту процедуру, чтобы использовать регенеративные свойства жира, - рассказывает Джеффри Гусенофф, доктор медицинских наук, профессор пластической хирургии в Питтсбургском университете. - В этом исследовании мы показали, что инъекции жира в стопу уменьшают боль в пятке, помогают пациентам вернуться к занятиям спортом и повышают качество жизни».

Исследователи Медицинской школы Питтсбургского университета представили новый метод лечения подошвенного фасциита. Ученые пересадили в подошву стопы собственный жир пациента, облегчив болезненные симптомы состояния. Результаты представлены в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.Подошвенный фасциит (ПФ) является одной из наиболее распространенных причин боли в пятке. Ее вызывает воспаление подошвенной фасции, соединительной ткани, которая проходит от пятки до пальцев ног и поддерживает свод стопы.Острую форму ПФ можно лечить с помощью растяжек, ортопедической обуви или инъекций кортизона. Но около 10 % пациентов сталкиваются с хронической формой заболевания. На этой стадии происходит дегенерация коллагена стопы и утолщение подошвенной фасции. В этом случае рекомендуется оперативное вмешательство. Но оно сопряжено с риском ухудшения боли и дестабилизации стопы.Ученые обратили внимание на жир, потому что в нем есть стволовые клетки и факторы роста, которые обеспечивают приток свежей крови, заживляя раны и уменьшая образование рубцов. С помощью тупой иглы ученые перфорировали подошвенную фасцию, вызывая небольшую травму для стимуляции заживления. Затем вводилось немного жира пациента.Ученые протестировали метод на 14 пациентах. Половина прошла процедуру в начале исследования, наблюдение длилось 12 месяцев. Вторая группа получила инъекцию жира спустя шесть месяцев и столько же длилось наблюдение.Ученые обнаружили, что у первой группы улучшилось качество жизни и спортивной активности, уменьшилась толщина подошвенной фасции и снизился уровень боли. Многие показатели продолжали улучшаться вплоть до 12 месяцев.Во второй группе также уменьшилась толщина подошвенной фасции, повысилась спортивная активность. Однако уровень боли не снизился до статистически значимых уровней. Исследователи заявили, что при большей выборке и более длительном периоде наблюдения они, вероятно, увидели бы более сильные улучшения в этой группе.